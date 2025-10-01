Завершення садового сезону: повний список того, що потрібно обрізати протягом жовтня

Обрізка лаванди / © Credits

Осінь — це насичений сезон у календарі обрізання рослин, ідеальний час для видалення старих порід та надання кущам і деревам потрібної форми. Багато рослин, які відіграли важливу роль у створенні чудового літнього саду, потребуватимуть обрізання, щоб повернутися наступного року.

Плодовим кущам піде на користь проріджування, тоді як багаторічні рослини слід обрізати до землі. Ніжні рослини, такі як лаванда та розмарин, також виграють від обрізання, оскільки вони не витримають зимових холодів, які вже не за горами.

Еxpress.co.uk склали список всього, що необхідно обрізати в жовтні.

Троянди

Експерт з садівництва Монті Дон написав у жовтневому дописі в блогу: «Обрізайте плетисті троянди. Племінні троянди цвітуть на пагонах, вирощених тієї ж весни, тому їх можна сильно обрізати зараз. Почніть з видалення будь-яких пошкоджених або перехрещених пагонів або будь-якої дуже старої деревини, яку можна обрізати аж до землі».

Основні стебла слід розводити віялом на рівновіддалі якомога горизонтальніше, прив’язуючи їх до дротів або шпалери. Тоді всі бічні пагони, що ростуть від цих основних стебел і які дали квіти цього року, можна скоротити до короткого пенька або пари листків.

Нарешті, садівники повинні переконатися, що все міцно підв’язано, щоб уникнути зимових пошкоджень. Обрізка плетистих троянд зараз дозволить їм забезпечити максимальне цвітіння.

Чагарники

Чагарники також можна обрізати наполовину зараз, а потім ще раз навесні.

Старі та занедбані рослини добре реагують на сильне обрізання, і їх можна обрізати до пухких бруньок приблизно на висоті 1 м від землі в цю пору року.

Лаванда

Якщо літо минуло без обрізання вашої лаванди, зачекайте до весни, якщо у вас є ніжні сорти, такі як французька, іспанська та італійська.

Англійську лаванду можна обрізати в жовтні, видаляючи відцвілі квіти та обрізаючи зелені нові пагони, щоб стимулювати компактну форму та запобігти дерев’яненню стебел.

Але уникайте обрізання старої, оголеної деревини, оскільки лаванда не відновлюється зі старої деревини. Усі сорти потребують регулярного обрізання, щоб допомогти їм цвісти, і майже неможливо омолодити занедбану рослину, якщо її залишили надто довго.

Розмарин

Розмарин, який чудово підходить для приготування їжі, слід обрізати після цвітіння, але до настання зими.

Обріжте рослину чистими садовими ножицями, щоб одночасно очистити, видалити відцвілі квіти та змінити форму рослини. Як і лаванду, ніколи не обрізайте стару деревину, оскільки це може вбити рослину.

Плодові дерева

Обріжте фруктові дерева зараз, щоб покращити їхню форму та врожайність. Під час обрізання обов’язково видаліть усю відмерлу та хвору деревину.

Ви також можете прорідити гілки, щоб покращити кровообіг та проникнення сонця, що допоможе їм добре рости.

Проріджування підійде для смородини та аґрусу. Літньоплодну малину також можна обрізати після того, як вона плодоносить, зрізаючи пагони до землі.

Листяні живоплоти

Жовтень — це останній шанс обрізати листяні живоплоти, щоб вони виглядали охайними протягом зими.

Щойно живопліт досягне потрібної вам висоти та ширини, регулярно обрізайте його, щоб видалити майже всі молоді пагони.

Зазвичай це роблять один раз на рік на неформальних живоплотах і один раз, двічі або тричі на рік на формальних. Хоча вам може знадобитися відкласти обрізання, щоб не турбувати птахів, що гніздяться, жовтень — чудовий час для обрізки живоплотів з граба, глоду та бука.

Японський клен

Декоративні дерева, такі як клен та рябина, забезпечують гарний осінній колір, коли інші рослини починають в’янути. Щойно листя опаде, обов’язково обріжте ці дерева, поки вони перебувають у стані спокою, зазвичай між жовтнем і листопадом.