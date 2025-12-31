Зайвий клопіт: 8 видів насіння, яке ніколи не треба висівати взимку на розсаду

Насіння в ґрунті / © Associated Press

Є багато рослин, насіння яких ви можете висівати у приміщенні взимку, щоб отримати перевагу у вашому саду. Але є й інше насіння, яке ніколи не треба так висівати в зимовий період. Така розсада в’яне, передчасно пускається у стрілки або її коріння сплутується.

Насіння, яке найкраще висівати одразу на вулиці навесні, легко адаптується до сезонних змін. Замість того, щоб висівати його у приміщенні цієї зими, зачекайте до теплішої погоди для деяких видів, які віддають перевагу прямому посіву. Відмова від підвіконня зараз допоможе вам зберегти силу рослин і максимізувати врожай влітку.

Відкладення садіння насіння на вулиці також може запобігти таким пасткам, як грибкові захворювання і травми пересадження.

GardeningKnowHow називає види насіння, яке ніколи не потрібно висівати в приміщенні.

Кабачки

Насіння кабачків швидко росте, коли ґрунт прогрівається, але йому важко, коли ви висаджуєте його у приміщенні в січні чи лютому. Лози швидко переростають лотки, а м’яке коріння легко рветься під час пересадження. Це часто призводить до слабких рослин чи навіть їхньої повної загибелі.

Зачекайте, поки температура ґрунту досягне 21°C, перш ніж садити кабачки на відкритому повітрі — зазвичай це відбувається пізно навесні. Додайте трохи компосту в грядку для гарного дренажу і висаджуйте насіння на відстані 30,5 см одне від одного на невеликих пагорбах.

Огірки

Огірки ніколи не ростуть добре, якщо вирощувати їх у приміщенні взимку. Сухе повітря та слабке світло роблять розсаду довгоногою, залишаючи її крихкою ще до того, як вона досягне саду. Її довге стрижневе коріння кружлятиме всередині маленьких горщиків і зазнаватиме занадто великих пошкоджень під час переміщення, що затримує збирання врожаю. Натомість сійте насіння огірків безпосередньо на вулиці в теплий ґрунт.

Посадіть насіння на глибину 2,5 см, щойно нічна температура встановиться вище 10°C. Замульчуйте, щоб утримувати вологу, та поставте шпалеру на вашому городі, щоб лози залишалися чистими й піднятими. Насіння огірка швидко проростає на вулиці та дає хрумкі плоди з міцного, неушкодженого коріння.

Дині

Дині справді потребують теплого ґрунту і постійного тепла від першого дня, що просто не можуть забезпечити зимові кімнатні умови. Прохолодні протяги та нерівномірна температура ґрунту уповільнюють ріст саджанців, а їхнє велике бродяче коріння швидко руйнується в маленьких горщиках. На той час, коли ви пересаджуєте розсаду на вулицю, це коріння вже перебуває у стресі, і рослини відстають замість того, щоб злетіти.

Ви можете сіяти дині в саду, щойно останні заморозки нарешті минуть. Вони досить добре приживаються на піднятих горбиках, переважно тому, що так ґрунт швидше прогрівається. Додавання трохи компосту перед садінням також допомагає диням добре розвинутися.

Морква

Морква часто скручується або розгалужується, коли вирощується в контейнерах, оскільки неглибоке дно горщика може перешкоджати її корінню рухатися просто вниз. Пересадження також ламає крихітні волоски-годівниці, необхідні моркві для поглинання поживних речовин.

Посадіть насіння моркви, розкидавши його тонким шаром у пухкий ґрунт без каміння ранньою весною, та прорідіть розсаду на відстані 5–7 см одна від одної. Легкий шар піску запобігає висиханню та утворенню кірки на поверхні. Стрічка для насіння моркви також спрощує ідеальне розташування розсади та забезпечує щоразу пряме солодке коріння.

Редиска

Редиска так швидко закінчує рости, що її садіння у приміщенні безглузде. Теплі умови змушують її пускатися вгору та дерев’яніти, а не ставати хрумкою.

Сійте насіння редиски неглибокими рядами, щойно можна буде обробити ґрунт. Потім збирайте врожай, поки рослини ще маленькі та ніжні. Садіть новий ряд кожні 10 днів для безперервного постачання. Насіння редиски сходить за кілька днів і добре процвітає за прохолодної весняної погоди.

Квасоля

Кущова, стовпчаста та інші види квасолі вбудовують власне добриво у ґрунт, але вони ненавидять, коли їхнє коріння порушується. Висадження у приміщенні часто призводить до гниття або ослаблення рослин.

Обробіть насіння квасолі інокулянтами та посадіть навесні в теплий ґрунт. Одразу ж дайте стовпчастій квасолі шпалеру, щоб переконатися, що у неї є необхідна опора. Поливайте по лінії ґрунту, щоб листя залишалося сухим.

Горох

Горох любить прохолодний ґрунт і прохолодне повітря. Тепло в приміщенні та брак світла роблять його високим і слабким. Тоді холоди під час пересадження можуть вбити ніжні сіянці.

Сійте горох до траншей, щойно земля відтане, додавши шпалеру для лози, щоб вона могла підніматися. Замочування насіння на ніч прискорює проростання. Насіння гороху дає солодкі, важкі стручки, якщо посадити його просто на вулицю.

Шпинат і салат

Більшість сортів салату та шпинату виростають і гірчать під дією освітлення і тепла у приміщенні. Їхнє неглибоке коріння легко пошкоджується у разі переміщення, тому після пересадження вони часто в’януть або гинуть.

Розсійте насіння широкими рядами, коли температура ґрунту досягне 4 °C (40 °F), і ледь накрийте його ним. Легка тканина для затінення захищає сіянці, коли сонце стає сильнішим. Суміш салатного листя забезпечує тижні свіжих салатів з міцних рослин, вирощених у саду.