Зберігають землю прохолоднішою та скорочують поливання: 6 ґрунтопокривних рослин, які замінюють мульчу

Настурції / © ТСН

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Ви коли-небудь чули про живу мульчу? Корисне рішення для садівників, які прагнуть покращити стан ґрунту, придушити бур’яни та зменшити полив у найспекотніші місяці року, воно складається з низькорослих ґрунтопокривних рослин, які створюють захисний зелений шар над ґрунтом.

Які саме рослини можуть бути живою мольчою, розповідає GardeningKnowHow.

Подібно до традиційних садових мульч (таких як кора або солома), цей живий килим має кілька переваг, не в останню чергу це збереження ґрунту прохолоднішим влітку, уповільнення втрати вологи та зменшення ерозії в періоди спекотної та дуже сухої погоди.

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Однак, крім цього, багато живих мульчованих рослин допомагають покращити ґрунт з часом. Бобові (або родина горохових), наприклад, фіксують азот у ґрунті, тому завжди гарною ідеєю просто зрізати запашний горошок та квасолю до рівня землі восени та дозволити цьому корінню творити дива. Цей процес також може зменшити потребу в додаткових добривах.

Спробуйте ці 6 живих мульчувальних рослин

Окрім захисту ґрунту, живі мульчовані рослини забезпечують цінне середовище існування та нектар для запилювачів, допомагаючи підвищити біорізноманіття, створюючи пишний вигляд клумб та бордюрів.

Отже, чи хочете ви захистити свій сухий двір від деградації ґрунту, збагатити втомлений ґрунт, зменшити потреби в догляді чи просто заповнити голі ділянки привабливою зеленню, розгляньте живу мульчу як рішення. Це, просто кажучи, один із найпростіших способів створити здоровіший та стійкіший сад.

Настурція

Настурція / © ТСН

Настурції безцінні для садівників. Ці невибагливі стеблинки приносять місяці барвистого цвітіння, а округле листя (майже як листя латаття) елегантно покриває голий ґрунт. Звичайно, вони чудово ростуть у горщиках, але можна використовувати їх на грядках або в городах, заповнюючи проміжки між рядами моркви, салату чи чогось іншого, що ви вирощуєте.

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Якщо ви хочете спробувати вирощувати настурції, сійте насіння безпосередньо там, де вони будуть рости. Ви можете садити їх майже будь-де, віддаючи перевагу повному сонцю та достатній кількості води, щоб допомогти їм прижитися та укоренитися. Немає потреби їх удобрювати.

Деревій

Деревій / © Credits

Для сонячних подвір’їв деревій — це хороший варіант живої мульчі, який легко покриває бордюри та клумби.

Рослини деревію зазвичай мають щільний волокнистий кореневий килимок, який може допомогти зв’язати та закріпити легші, більш піщані ґрунти.

Конюшина

Конюшина / © Associated Press

Конюшина — це низькоросла багаторічна бобова рослина, яка фіксує азот у ґрунті, а також покриває великі площі дерну, клумб або бордюрів. Звичайно, деякі люди можуть вважати її надокучливим бур’яном, але вона має гарне, ніжне листя з трьома (або чотирма, якщо пощастить) листочками, а також безліч квітів для запилювачів навесні та влітку.

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Конюшина гарно цвіте на прохолодних, вологих ґрунтах і переносить певну тінь. Вона утворює щільний килимок, який пригнічує бур’яни та зменшує ерозію ґрунту влітку. А якщо ви боїтеся роботи у дворі та косіння трави у вихідні, конюшина — гарний варіант для газонів, оскільки потребує набагато менше води й уваги, ніж традиційний газон.

Копитняк канадський

Копитняк канадський росте у тінистому та вологому середовищі й він може рости трохи занадто добре, утворюючи щільні килимки, які поширюються за допомогою кореневищ. Але на великих ділянках, де у вас є місце, канадський копитняк — гарний варіант для живої мульчі, яка захищає ґрунт і не потребує особливої ​​уваги.

Просто пам’ятайте, що з точки зору вирощування цієї рослини, тінь є важливою. Садіння під великими деревами або кущами — гарний варіант, особливо якщо ви хочете покрити великі ділянки оголеного ґрунту.

Далея пурпурова

Далея пурпурова / © Associated Press

Далея пурпурова — одна з тих рослин, яка непомітно виконує багато важкої роботи у дворі. Ця посухостійка багаторічна бобова рослина фіксує азот у ґрунті, допомагаючи покращити родючість, водночас утворюючи тонкі стебла, увінчані яскраво-фіолетовими квітконосами, які запилювачі обожнюють протягом літа.

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Далея гарно росте на повному сонці та добре дренованому ґрунті, що робить її ідеальною живою мульчею для спекотних, сухих садів, де багато інших ґрунтопокривних рослин мають труднощі. Вона має глибоку кореневу систему, яка допомагає стабілізувати ґрунт, покращити структуру та зменшити ерозію з часом.

Якщо ви займаєтеся садівництвом для дикої природи, це особливо хороший вибір. Бджоли, метелики та інші корисні комахи злітаються до багатих на нектар квітів, а листя слугує притулком для кількох місцевих видів комах.

Флокс повзучий

Флокс повзучий, або Phlox stolonifera, є однією з найкращих ґрунтопокривних рослин для заповнення незручних прогалин. Незалежно від того, чи розливається він підпірними стінами, чи вкриває килимом передню частину ваших клумб, він утворює щільний килим із вічнозеленого листя, який тішить око цілий рік.

Флокс повзучий гарно росте в добре дренованому ґрунті та найкраще себе почуває, якщо щонайменше кілька годин прямого сонця щодня. Чим більше сонячного світла, тим більше квітів. Після того, як він прижився, він потребує дуже мало уваги, що робить ці живі мульчувальні рослини простими у вирощуванні, які допомагають затіняти ґрунт, утримувати вологу та зменшувати ріст бур’янів.

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Шоу флоксів починається навесні, коли листя майже приховане під масою білих, рожевих, фіолетових або лавандових квітів. Ця квіткова вистава триває кілька тижнів, але досить охайне зелене листя залишається привабливим ще довго після того, як квіти відцвіли, допомагаючи захищати голий ґрунт протягом усього вегетаційного періоду.

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