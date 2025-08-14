Як збільшити врожай помідорів: три прості поради від досвідченого садівника

Помідори / © ТСН

Ось кілька простих речей, які він робить, щоб допомогти збільшити врожай помідорів та підтримувати здоров’я рослин томатів.

Струшування квіткових китиць

Квіти помідорів самозапилюються, але їм потрібна невелика допомога, зазвичай від вітру або запилювачів, але постукування по суцвіттях також може допомогти вивільнити пилок на тичинки, тим самим зменшуючи проміжки на суцвітті, що особливо корисно під час вирощування їх у приміщенні.

Відчинення вікон теплиці, поліетиленових тунельних дверей та бічних вентиляційних отворів також може допомогти покращити запилення.

Збирання плодів на стадії розриву

Якщо є проблема розтріскування плодів та шкідники, спробуйте збирати помідори, як тільки почалася зміна кольору, це означає, що плід пройшов стадію дозрівання, та йому більше не потрібні поживні речовини та цукри від рослини, щоб повністю дозріти, і він може зробити це без рослини без значних втрат смаку.

Це стадія, на якій тонкий шар клітин, що утворюється в зоні між рослиною та плодом, значно розвинувся, щоб почати відрізати плід від рослини, звідси термін «стадія розриву».

Якщо можливо, я залишаю плоди повністю дозріти на рослині, але якщо у вас виникають труднощі, цей метод набагато кращий, ніж загроза повністю їх втратити.

Регулярне поливання

Окрім розтріскування плодів, ще однією поширеною проблемою є гниль квіткових кінцівок, що значною мірою пов’язана з нерегулярним поливом. Тому поливайте рослини рясно та регулярно, щоб запобігти цьому. Складіть графік поливання і робіть це кожні 5 днів, хоча, можливо, більше чи менше, якщо особливо спекотно або холодно.