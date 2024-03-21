Здоров'я вашого улюбленця: чому колір ясен собаки є критичним показником

Відтінок ясен вашого собаки може бути сигналом до негайної медичної допомоги. Чому саме колір ясен є важливим і як правильно відстежувати його зміни – розповідає лікарка.

Аномалії в кольорі ясен собаки – симптоми серйозних проблем зі здоров'ям. Чому колір ясен є важливим і як правильно реагувати на його зміни, розповідає ветеринарка Ліза Ліппман.

Регулярно, один раз або двічі на місяць, у хвилини спокою та відпочинку, перевіряйте стан ясен вашого собаки. Для цього просто обережно підніміть верхню або нижню губу.

Здорові ясна собаки мають пігментований рожевий колір, який свідчить про нормальний кровообіг та здоров'я.

Однак, якщо вони бліді, червоні або білі, це може вказувати на проблеми зі здоров'ям.

Найпоширеніші причини неправильного кольору ясен у собак – анемія, втрата крові, проблеми з серцем та інші серйозні захворювання. Вчасне виявлення цих проблем може допомогти вибратися з них без серйозних наслідків.

Шо варто зробити

Якщо ви помітили зміни в колірі ясен вашого собаки, особливо якщо вони супроводжуються іншими симптомами: млявість, слабкість чи втрата апетиту, свідомості, роздутий живіт, незвичне дихання або блювота – негайно зверніться до ветеринара.

Колір ясен собаки може бути важливим показником його здоров'я. Правильне спостереження та негайна реакція на будь-які зміни попередять серйозні проблеми зі здоров'ям та забезпечать вашому улюбленцю довге та щасливе життя.

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