Жахливий запах з холодильника: простий спосіб його позбутися

Поєднання запаху сиру, м'яса, салату з цибулею і котлет з часником, а також інших гострих і пряних інгредієнтів обов'язково змусить ваш холодильник пахнути певним чином, і просто помив полиці ви цього запаху не позбавитеся.

Немає нічого гіршого, ніж запахи з холодильника, що заповнюють вашу кухню щоразу, коли ви відкриваєте дверцята, щоб щось дістати чи покласти. Якщо ви не знайшли очевидного рішення навіть після ретельного прибирання внутрішньої частини та всіх полиць та контейнерів, можливо, винен сам холодильник. На щастя, є кілька простих кроків, які допоможуть позбавитися стійких запахів назавжди. Про них розповідає Еxpress.co.uk.

Харчова сода на тарілці

Навіть після протирання поверхонь пластик може утримувати запахи та може бути причиною проблеми. Чищення може допомогти лише в обмежених межах. Щоб поглинути запахи, помістіть у холодильник відкриту коробку з харчовою содою в холодильник. Також можна насипати харчову соду на тарілку, щоб збільшити площу поверхні.

Харчова сода вбере неприємні запахи, і ваш холодильник пахне чистотою приблизно через три дні.

Хоча на це знадобиться час, харчова сода працює, врівноважуючи pH кислих та лужних речовин, щоб зменшити частки, що викликають запах. Цей же інгредієнт можна використовувати для більш глибокого очищення полиць і відділень просто змішайте його з водою, щоб вийшла нейтральна рідина, і протріть їм все всередині.

Кавова гуща

Якщо ви шукаєте швидке рішення, спробуйте використовувати силу кавової гущі або гранул. Просто помістіть одну чашку меленої кави в миску або на тарілку і залиште в холодильнику.

Одного або двох днів має бути достатньо, щоб замаскувати запахи, доки харчова сода їх поглинає.

Ванільна есенція на ватяних кульках

Для більш солодкого аромату ви також можете спробувати замочити ватяні кульки у ванільній есенції та залишити їх у невеликому контейнері. Замініть, коли запах зникне або коли харчова сода усуне основну причину сморід.

Не забувайте про піддон

Крім зосередження уваги на основному корпусі приладу, варто висунути полиці та відсіки, щоб перевірити наявність крихт або стоячої води. Піддон може бути покритий пліснявою, якщо ваш холодильник не чистили або не спорожняли деякий час, але ви не завжди помітите це, доки не витягнете його.

Почніть із перевірки наявності піддона для крапель, переглянувши посібник користувача. Якщо ви не змогли знайти паперову версію інструкції, яка додавалася до холодильника, ви завжди можете знайти та завантажити її в Інтернеті, ввівши в пошук марку та номер моделі вашого холодильника.

Якщо у вас є піддон, в ньому збиратиметься конденсат, поки пристрій охолоджується. Його можна знайти в самому низу приладу. Щоб почистити його, від'єднайте холодильник від мережі, вийміть усі продукти та дотримуйтеся вказівок щодо видалення піддону, наведених у посібнику. Потім очистіть його теплою водою та засобом для миття посуду перед повторним встановленням.

Перевірте наявність калюж з водою

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Невелика кількість води у вашому холодильнику це нормально, але надлишок може бути ознакою зламаної пломби або несправного елемента.

Якщо воду не промокати, волога може створити ідеальний ґрунт для розмноження плісняви, яка дасть про себе знати неприємним, затхлим ароматом.

Очистіть фільтри

Багато сучасних холодильників оснащені повітряним фільтром, який очищає повітря, що циркулює, і водяним фільтром для води в дверному диспенсері або льодогенераторі. Обидва вони, як правило, повинні перевірятися та замінюватися кожні шість місяців.

Якщо ви давно не дивилися на свої фільтри, ознайомтеся з інструкціями щодо їх очищення у посібнику користувача. У цих місцях може накопичуватися пліснява, тому освіження може врятувати вас від неприємного запаху з холодильника.

Завітайте під холодильник

Ви можете думати, що запахи виходять з холодильника, але якщо ви перепробували все і все ще не можете виявити і усунути джерело, може знадобитися більш глибоке очищення.

Від'єднайте прилад від мережі та висуньте його якнайдалі, щоб відкрити простір під холодильником.

Якщо ви не чистите його регулярно, ви можете бути здивовані, побачивши, що під ним можуть бути пролиті напої, крихти або гнила їжа.

Якнайшвидше позбавтеся будь-якого сміття і очистіть підлогу за допомогою пилососа або щітки, а потім протріть ганчіркою, щоб видалити запахи. Для плям, що дуже пахнуть, застосуйте соду, залишивши її на 20-30 хвилин, перш ніж пропилососити.

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