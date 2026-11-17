Дівчина стоїть біля вікна / © Credits

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Коли йдеться про збереження тепла в домі, важливо, щоб рішення не порушували вигляд інтерʼєру, адже ваша оселя дарує вам затишок і відчуття насолоди від зручно й затишно організованого простору.

House&Garden розпитав дизайнерів інтерʼєрів про декоративні прийоми, які допоможуть утримати тепло всередині та не пропустити холодне повітря ззовні.

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Штори

Подібно до того, як багатошаровий одяг допомагає нам зігрітися взимку, дім можна утеплити за допомогою шарів текстилю. Експерти радять обов’язково використовувати підкладку або подвійний ряд штор, якщо ви плануєте утеплити вікна шторами. Найкращим варіантом є термопідкладка (або термопідкладка, з’єднана з основною тканиною), яка також покращує акустику. Якщо штори мають «напуск» — тобто зайва тканина лягає на підлогу, — це також допоможе перекрити доступ холодному повітрю, що особливо актуально для будинків зі старими вікнами.

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Ліжко, розташоване в ніші, яку можна відгородити шторами — теж непоганий варіант. У закритому стані вони надійно захищають від протягів, що створює відчуття, наче кімната огортає вас, немов кокон.

Деякі тканини особливо ефективні як додатковий бар’єр. Щоб зменшити втрати тепла, використовуйте важкі штори. Вони діють як ковдра для всієї кімнати.

Архітектурні рішення

Приміщення відкритого планування (open-plan) часто здаються наповненими світлом і розкішно просторими, особливо влітку. Проте з настанням холодів підтримувати в них комфортну температуру й затишок стає непросто. Тому варто передбачити можливість розділення простору на менші зони, у яких легше утримувати тепло. Вдалим рішенням можуть стати, наприклад, внутрішні скляні двері або розсувні двері, які ховаються у стіну. В теплу пору року їх можна повністю прибрати, відкриваючи простір кімнати.

Скляні перегородки в металевих рамах від підлоги до стелі допомагають зменшити кількість холодного повітря, яке потрапляє до оселі, а також створює окрему зону.

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Радіатори

Питання про те, де розмістити опалювальні прилади, часто стає справжньою дилемою. Якщо ви встановлюєте радіатори, важливо насамперед продумати, як забезпечити їхню максимальну ефективність, а вже потім — як гармонійно вписати їх в інтер’єр. Оскільки більшість із них працює за принципом конвекції, для їхньої роботи необхідна вільна циркуляція повітря. Якщо ви плануєте якось замаскувати радіатори, переконайтеся, що навколо них залишається достатньо простору для вентиляції.

Радіатор можна майстерно сховати під сидінням біля вікна. Використання столярних виробів, виготовлених на замовлення, або дизайнерських опалювальних приладів дозволяє інтегрувати меблі в систему опалення.

Завдяки творчому підходу опалювальний прилад перетворюється на естетично привабливий елемент інтер’єру.

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