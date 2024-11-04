Як допомогти перцю чилі перезимувати: гарні поради садівника

Зазвичай перець чилі вирощують як однорічну літню рослину, а з приходом осені прибирають із саду та компостують. Проте ці рослини насправді — багаторічні та за правильного догляду вони можуть родити кілька років поспіль.

Отже, якщо ви прагнете зберегти ваш чилі на зиму, на сторінці Nettles&Petals розповіли, що ви можете спробувати кілька простих методів, які допоможуть рослинам пережити холодний сезон і знову зацвісти навесні.

Зимівля у приміщення

Якщо у вас лише кілька рослин, їх можна просто перенести в дім.

Викопайте рослину з грядки, залишіть якомога більше кореневої кулі. Це допоможе зберегти вологу та полегшить перехід в нові умови. Перемістіть рослину в горщик, заповнений свіжим ґрунтом. Після садіння полийте рослину та поставте горщик на сонячному підвіконні у теплому приміщенні, де чилі зможе рости до початку наступного сезону.

Цей метод ідеальний для перців, оскільки дозволяє їм зберігати тепло та доступ до сонячного світла, що підтримає їх у зимовий період.

Зимівля на відкритім повітрі

Для тих, у кого є теплиця, поліетиленовий тунель, сарай чи навіть гараж, можна обрати метод зимівлі на відкритому повітрі.

Зріжте всі плоди з рослини — це допоможе їй зберегти енергію. Обріжте більшість гілок і листя, залиште лише пару основних Y-подібних гілок. Це стимулює спокійний стан рослини під час холодного сезону. Викопайте рослину з кореневою кулею, збережіть ґрунт навколо коренів і перемістіть у горщик, додавши трохи свіжого компосту. Після цього перенесіть горщик до теплиці, сараю чи гаража з невеликою кількістю природного світла, якщо це можливо.

Якщо рослини зберігаються у теплиці чи тунелі, можна також накрити їх додатковим шаром волокна, щоб запобігти втраті тепла та зберегти їх у стані спокою. Такі умови допоможуть чилі пережити холодний сезон, а навесні можна буде повернути рослину на грядку.

Методи зимівлі чилі подовжують життя рослини та забезпечують ранній урожай. Завдяки збереженню перцю в теплому середовищі, наступного сезону він почне родити швидше та рясніше, ніж при звичайному висаджуванні з насіння.Перець чилі — справжня окраса саду та надійний постачальник прянощів вашим стравам.

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