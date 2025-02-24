Зимова сплячка: чи правда, що коти та собаки більше сплять у холодну погоду

Чотирилапі улюбленці займають особливе місце у нашому житті, дарують нам радість і тепло. Ми пильно спостерігаємо за їхньою поведінкою та помічаємо навіть найменші зміни.

У холодну погоду власники домашніх тварин часто помічають, що їхні пухнасті друзі стали сонливими. Чи справді тварини більше сплять у холодну пору року, чи може це бути ознакою сезонної депресії, розповіло видання DailyPaws.

Скільки часу сплять собаки та коти

Середній дорослий собака спить від 8 до 14 годин на добу. Хоча людям потрібно лише 7–9 годин сну, собаки у середньому сплять 11 годин. Цуценята та літні собаки можуть спати навіть 18–20 годин на день.

Коти ж відомі своїм тривалим сном. Вони проводять приблизно 70% свого життя уві сні, а це становить близько 18 годин на добу. Це пов’язано з їхньою природною поведінкою – коти дрімають кілька разів на день, кожен сон триває від 15 до 100 хв.

На відміну від собак, які зазвичай підлаштовуються під режим своїх власників, коти — сутінкові істоти. Вони найактивніші перед світанком і заходом сонця, це є спадщиною їхніх диких предків, які полювали саме у цей час.

Чи справді тварини більше сплять взимку

Узимку собаки та коти можуть спати трохи більше. Це пов’язано з тим, що у холодну пору року тварини прагнуть знайти затишне та тепле місце для сну. Навіть породи, пристосовані до морозів, як от хаскі чи маламути, все одно можуть відчувати потребу у додатковому відпочинку.

Для котів зміна сезонів також має значення. У природі у холодні місяці їхня активність знижується, оскільки взимку менше можливостей для полювання. Тому вони інстинктивно намагаються зберегти енергію, а це проявляється у тривалішому сні.

Сезонна депресія у тварин

Виявляється, зимовий період може впливати на настрій та активність тварин так само як і на людей. Зменшення кількості сонячного світла, менша активність і коротші прогулянки можуть викликати апатію у собак та котів. Особливо це помітно у тих, хто звик багато часу проводити на вулиці.

Рекомендується звернути увагу на зміни у поведінці вихованців. Якщо тварина стала менш активною, відмовляється гратися чи виявляє небувалу байдужість до навколишнього середовища, варто переглянути її розпорядок дня.

Коли варто хвилюватися

Якщо ваш вихованець спить більше, ніж зазвичай, це не завжди привід для паніки. Однак, якщо він постійно має млявий вигляд, втрачає апетит або не реагує на улюблені іграшки, варто звернутися до ветеринара.

Несподівані зміни у сні можуть свідчити про серйозні захворювання, такі як діабет, проблеми з серцем або артрит. У котів надмірна сонливість може бути ознакою гіпотиреозу, тоді як гіпертиреоз, навпаки, робить їх надто збудженими.

Якщо ваш улюбленець спить більше взимку, але прокидається енергійним і бадьорим, турбуватися не варто. Проте якщо він млявий навіть після відпочинку, не реагує на їжу чи ігри – це сигнал звернутися до ветеринара.

Отже, дайте своїм пухнастим друзям можливість насолодитися затишними зимовими днями. А можливо, і вам варто взяти приклад із них – загорнутися у плед, випити чашку чаю та подрімати поруч із муркотливим улюбленцем.

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