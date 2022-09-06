Зимовий город: які овочі можна вирощувати в холодну пору року

Навіть якщо ви живете в кліматі з сильними морозами та рясним снігопадом, садівництво в прохолодну пору року можливе.

Мати врожай цілий рік – мрія будь-якого садівника. І в сучасних реаліях це цілком можливо. Фахівці Gardening Know How розповідають, що можна вирощувати цілий рік і як це потрібно робити.

Які овочі можна вирощувати взимку

До холодостійких культур відносяться, зазвичай листова зелень та коренеплоди. Овочі, що дають плоди, такі як помідори та кабачки, потребують великої кількості тепла та сонячного світла і не підходять для вирощування у прохолодну пору року.

Листя, такі як шпинат, рукола, мангольд, петрушка та азіатська зелень, добре почуваються при нижчих температурах і часто витримують принаймні легкий мороз. Салат трохи менш морозостійкий, але найсмачніший, коли вирощується у прохолодну погоду.

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Капуста калі дуже добре переносить холод і може витримувати температури набагато нижчі за нуль. Брюссельська капуста, білокачанна капуста та броколі також придатні для прохолодної погоди. Коренеплоди, такі як морква, ріпа, пастернак та буряк, можуть витримувати низькі температури і насправді значно покращують смак, коли рослина концентрує більше енергії на зростанні коренів та накопичує цукор для захисту від морозу.

Як вирощувати овочі та зелень у холодну пору року

Хоча багато овочів зимового сезону можуть пережити низькі температури, садівництво в прохолодний сезон буде ефективним, якщо ви зробите все, щоб зберегти рослини в теплі.

Просте укладання мульчі або укриття землі між рядами може підняти температуру ґрунту на кілька градусів. Створення тимчасової теплиці над вашими грядками буде ще ефективнішим. Ви можете натягнути прозорий пластик на конструкцію із труб або, що простіше, укласти тюки сіна по периметру ваших зимових овочів, а зверху покласти старе вікно.

Така конструкція може бути занадто теплою для грядок, тому вам потрібно буде відкривати ваше вікно в сонячні дні, щоб забезпечити прохолодніший потік повітря.

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Найдорожчий, але часто виправданий варіант – покупка теплиці. Навіть у холодному кліматі має бути можливість вирощувати врожай для холодного сезону всю зиму.

Якщо жоден з них вам не підходить, розгляньте можливість вирощування овочів у приміщенні. Трави завжди під рукою на кухні, а такі дрібниці, як салатну зелень та редиску, можна вирощувати у віконних ящиках.

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