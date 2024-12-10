Зимовий компост: як продовжити перероблення відходів на добрива в холодну пору року

Органічний домашній компост – безцінне доповнення до садового ґрунту, що створює багате, добре текстуроване середовище для вирощування, яке наповнене речовинами і корисними бактеріями. І якщо взяти на озброєння кілька нескладних трюків, зима не станет приводом припинити компостувати. Ви можете продовжувати це робити, щоб підготувати багатий ґрунт для своїх грядок і горщиків.

На жаль, зима може стати проблемою для садівників, які хочуть підготувати грядки та горщики до майбутнього вегетаційного сезону, використовуючи традиційні методи. Класичне компостування не підходить для зими, тому що в холодні місяці активність мікроорганізмів у вуличних контейнерах і купах значно сповільнюється.

Багато садівників просто залишають свій компост у стані спокою в цю пору року, але це неефективна стратегія. Поради щодо зимового компостування зазвичай зосереджені на захисті купи та збереженні деякого тепла, щоб вона могла знову активуватися навесні.

Однак GardeningKnowHow знає деякі розумні прийоми компостування, які дозволяють продовжувати ефективно переробляти харчові та органічні відходи навіть у розпал зими.

Від варіантів компостування у приміщенні з економією простору до добавок, які прискорять компостування в саду – існує безліч способів створити кращий ґрунт, не чекаючи на весняну відлигу. Ці прийоми допоможуть вам заповнити грядки та контейнери високоякісним компостом, щоб ви могли зайнятися садінням, щойно настане тепла погода.

Розкладайте відходи за допомогою електричного компостера

Електричні компостери – це настільні прилади, які використовують поєднання тепла, подрібнення та перемішування для розкладання харчових відходів у сухий, схожий на ґрунт матеріал лише за кілька годин.

Цей продукт, який часто називають "попереднім компостом", ще не готовий до використання і вимагає подальшого змішування з ґрунтом або додавання до компостної купи, щоб завершити розкладання. Однак це значно скорочує час очікування.

Ще однією перевагою електричних компостерів є те, що машини можуть обробляти деякі продукти, які не підходять для традиційних компостних контейнерів, як-от м'ясо, молочні продукти та дрібні кістки.

Ведуться численні суперечки щодо цінності електричних компостерів і того, чи можна їх взагалі так називати, тому деякі моделі були перейменовані на переробники харчових відходів. Причина в тому, що більшість машин мають неприємний побічний ефект знищення бактерій компосту під час нагрівання. Без "мікробної магії" попередній компост мало корисний для рослин і може мати незбалансований профіль поживних речовин. Потрібен час, щоб матеріал відновив бактерії та розклався у землі.

Однак деякі новіші моделі ввели в процес мікроорганізми, створивши майже готовий компостний продукт, багатий поживними речовинами. Вони також використовують нижчі температури протягом більш тривалого періоду (зазвичай протягом 24 годин).

Оволодійте мистецтвом бокаші

Якщо вартість електричного компостера вас відлякує, то розгляньте компостування бокаші – доступний, нескладний метод, що підходить для приміщень, який дозволяє садівникам розкладати кухонні відходи у відрах за кілька тижнів навіть взимку.

Бокаші використовує спеціальні висівки, що містять мікроорганізми, для запуску процесу анаеробної ферментації. Харчові відходи запечатуються у відрі з висівками і маринуються, а не гниють, після чого виходить кінцевий продукт, який швидко розкладається в разі додавання у ґрунт або компостну купу.

Для початку вам знадобиться відро зі щільною кришкою – в ідеалі в ньому має бути кран, тому ви можете подумати про придбання відра, призначеного для бокаші. Харчові відходи, включно з м'ясом, молочними продуктвми та кістками, укладаються у відро шарами, а зверху посипаються висівками. Щоразу, коли додається шар харчових відходів, зверху посипається ще одна ложка висівок, доки відро не заповниться. Потім відходи пресуються для видалення повітря, а кришка щільно закривається.

Протягом двох тижнів – можливо, трьох у розпал зими – вміст ферментується. За цей час з крана відра треба злити всю рідину, яку можна використовувати як "бокаші-чай", що є потужним добривом. Маринований матеріал треба закопати в незасаджену садову землю або додати до компостного ящика для завершення розкладання, що зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Загалом для створення готового компосту з використанням методу бокаші потрібно лише один або два місяці.

Додайте трохи черв'яків

Вермикомпостування використовує черв'яків для розщеплення харчових відходів і виробництва червоподібних відкладень, багатих на поживні речовини. Це швидше, ніж класичні методи компостування, його можна використовувати навіть у приміщенні, що робить його життєздатним рішенням для зимового процесу. Компостування черв'яами у приміщенні можливе, компостер можна зберігати на кухні або в підвалі, цей процес практично не має запаху.

Ви можете купити або зробити ємність для вермикомпосту, використовуючи великий пластиковий контейнер. У нього вам потрібно покласти вологу підстилку, як-от подрібнені газети, черв'яків – червоних віглерів (Eisenia fetida), які є кращими компостними хробаками, а потім щодня додавати харчові відходи в невеликих кількостях. Можна додавати фрукти, овочі, хліб, чайні пакетики та кавову гущу, але варто уникати жирної їжі, м'яса, кісток чи молочних продуктів. Хробаки можуть швидше розщеплювати їжу, якщо вона м'яка або подрібнена на маленькі шматочки.

Потрібно кілька місяців, щоб створити контейнер для вермикомпосту. Цей час дозволяє популяції черв'яків вирости до сотень. На цьому етапі процес іде швидко, і компост готовий за два-три місяці.

Закопайте відходи у траншеї

Траншейне компостування, можливо, є найпростішим методом і добре працює взимку, оскільки земля ізолює купу, зберігаючи тепло. Цей метод включає риття траншеї, заповнення її кухонними та іншими органічними відходами і засипання її землею.

Якщо ви зробите траншею взимку, перш ніж земля замерзне, то за кілька коротких місяців мікроби в ґрунті розкладуть відходи, збагативши їх поживними речовинами, саме до весняного сезону садіння.

Для початку виберіть місце у вашому саду, де ви не одразу саджатимете рослини, і викопайте траншею або яму. Глибина має бути приблизно 30-50 см, щоб відлякувати шкідників і забезпечувати правильне розкладання відходів. Додайте відходи, як-от шкірка овочів, кавова гуща, яєчна шкаралупа, а також садові обрізки. Уникайте додавання м'яса, молочних або жирних продуктів, оскільки вони можуть привабити шкідників. Після того, як траншея заповнена, засипте її землею.

Траншейне компостування не потребує особливого догляду, перевертання чи контролю та ідеально підходить як для городів, так і для квітників.

Використовуйте біоактиватор компосту

"П'яне компостування" використовує додавання спирту, а також цукру та аміаку, щоб прискорити процес розкладання. Це не просто спосіб компостування, це добавка, яка додається до традиційної компостної купи, щоб допомогти процесу та підвищити температуру компосту.

У відрі змішайте одну банку пива з 250 мл аміаку та 355 мл недієтичної газованки. Замість газованки можна використати 3 ст. л. цукру, розчинені у 355 мл води. Розбавте суміш 8 л теплої води та вилийте все це до компостної купи, перемішуючи її садовими вилами або лопатою.

Хоча саморобний прискорювач компостування менш ефективний узимку, ніж у теплі місяці, він однаково скоротить терміни та підготує компост до садіння навесні.

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