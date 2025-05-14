Знадобиться додатковий захист: садівників застерігають від садіння цього овоча, який приваблює шкідників

Морква / © Associated Press

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Всі люблять моркву, бо цей овоч відомий своєю унікальною землистою солодкістю та приємним хрускотом. Вона ідеально підходить для салатів, рагу, тортів і навіть соків, не кажучи вже про її багатий вміст життєво важливих поживних речовин, таких як вітаміни А та С.

Не дивно, що вона є найкращим вибором для тих, хто хоче вирощувати власні продукти вдома. Вирощування власних свіжих овочів може бути корисним досвідом, але будьте обережними — рослина приваблює особливо надокучливого шкідника, якого важко позбутися. Експерти Еxpress.co.uk попереджають садівників про обережність під час вирощування цього коренеплоду, оскільки він, як відомо, приваблює комаху, яку називають морквяною мухою.

Ці маленькі чорні комахи зазвичай з’являються наприкінці весни та перебувають у періоді розквіту за тепліших температур. Морквяна муха отримала свою назву від улюбленого джерела їжі її личинок — коренів моркви. Але вони невибагливі й також поїдають пастернак і селеру, якщо вони ростуть поблизу.

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Хоча дорослі мухи зазвичай не пошкоджують саму моркву, вони відкладають яйця поблизу грядок. Після вилуплення личинки зариваються в коріння моркви, щоб харчуватися. В результаті коренеплід буде весь у дірках і спотворений наявністю маленьких кремових личинок. Пошкодження робить овоч схильним до вторинної гнилі.

На щастя, є один надійний спосіб зупинити цю неприємність. Просто накрийте моркву ажурною плівкою на ранніх стадіях росту.

Захист вашої соковитої моркви садовим ажурним полотном або дрібною сіткою від моменту потрапляння в ґрунт — це квиток до запобігання зараженню. Цей метод чудово працює, оскільки він не дає мухам відкладати свої яйця поблизу ваших ділянок.

Застосовуючи цей підхід, переконайтеся, що ви знімаєте покриття лише на короткий час для поливання та прополювання, тримаючи цих хитрих комах подалі.

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Дата публікації 15:25, 19.03.23 Кількість переглядів 33 Як вберегти фіалки від хвороб та шкідників – поради з рослинництва від Олени Самойлюк