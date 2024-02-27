Знайти та знищити: 6 місць скупчення мікробів, про які ви, ймовірно, не знали

Ви навіть не уявляєте, в яких несподіваних місцях ховаються бактерії і віруси.

Ми часто думаємо, що мікроби перебувають на таких речах, як дверні ручки, вимикачі світла та мобільні телефони. Але насправді затишних місць для мікробів набагато більше, тому Womans world зібрали 6 найнесподіваніших точок накопичення мікробів і способи позбутися їх назавжди.

Багаторазові сумки для продуктів

6 місць скупчення мікробів, про які ви, ймовірно, не знали / Фото: Credits

На думку дослідників, наші екологічно чисті багаторазові сумки, на жаль, містять мікроби. І проблема не тільки в упакованні курки і м'яса, що підтікає. Сумки збирають мікроби, коли їх кидають у продуктові візки та на касові конвеєри, а також коли ми використовуємо їх, щоб носити із собою спортивний одяг, взуття та багато іншого.

Але експерти кажуть, що проблема легко вирішується, якщо ви будете використовувати бавовняні або полотняні шопери і регулярно прати їх у гарячій воді.

Пилососи

Як почистити пилосос / Фото: Credits

Килими збирають у шість разів більше бруду, ніж дерево, плитка та інші матеріали для підлоги, тому не дивно, що принаймні 50% насадок для пилососів дають позитивний результат на фекальні бактерії та інші шкідливі мікроби.

Але із цим можна успішно боротися. Дослідження показують, що якщо використовувати дезінфікувальний спрей, щоб очистити нижню частину насадки для пилососа після кожного використання або після збирання брудних місць, таких як передпокій, можна вбити до 100% мікробів до їхнього поширення.

Душові фіранки

6 місць скупчення мікробів, про які ви, ймовірно, не знали / Фото: Credits

Вологолюбні бактерії розмножуються, як лісова пожежа, на вологих фіранках для душу, і навіть власники для фіранок, які виглядають бездоганно чистими, можуть бути джерелом мільйонів мікробів.

На щастя, дослідники кажуть, що регулярне змивання того, чим харчуються ці мікроби (мильної піни), може миттєво зупинити їхнє зростання і поширення. Щоразу, коли ви прибираєте у ванній кімнаті, кидайте тканинну або вінілову підкладку для штор у прання (використовуйте щадний режим і велику кількість теплої мильної води, потім повісьте її назад у ванну, щоб висохнути). І ще важливо: тримайте фіранку для душу закритою між використаннями, щоб залишилося менше вологих куточків та щілин, у яких можуть розмножуватися мікроби.

Банки для спецій

6 місць скупчення мікробів, про які ви, ймовірно, не знали

Зрозуміло, що банки зі спеціями та приправами, що зберігаються на відстані витягнутої руки від плити, зазнають впливу бризок та забруднення, коли ми готуємо. Дослідники виявили, що 48% банок, які використовуються під час приготування їжі, навіть тих, що були заховані у шафі, були заражені хвороботворними бактеріями. Впоратися з цим нескладно. Раз на тиждень протирайте банки, що найчастіше використовуються тим же дезінфікувальним засобом, яким ви чистите кухонну раковину і стільниці.

Офісні крісла

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Ви могли б подумати, що комп'ютерна миша буде найбруднішою річчю на робочому місці, проте підлокітники офісних стільців та стільниці столів містять у 12 разів більше мікробів на квадратний дюйм, оскільки саме на цих поверхнях накопичуються крихти та інші залишки їжі, які так люблять мікроби.

Виправити положення можна взявши за правило починати щодня з притирання цих поверхонь серветкою, що дезінфікує. Дослідники інфекційних захворювань кажуть, що такий ранковий порядок дня може знизити вплив патогенів на 95% і більше.

Миски домашніх тварин

6 місць скупчення мікробів, про які ви, ймовірно, не знали / Фото: Credits

Домашні тварини пхають свої морди практично у все, тому не дивно, що їх посуд з їжею та водою містить мільйони хвороботворних мікробів, зокрема фекальні коліформні бактерії та стійкі до ліків стафілококи, і вони незмінно вважаються одними з найзабрудненіших предметів у будь-якому домі.

Щоб ваші пухнасті друзі (і ви!) залишалися здоровими, щодня кидайте їх миски з їжею та водою в посудомийну машину або щодня мийте їхньою гарячою мильною водою. Вчені кажуть, що це допоможе знизити рівень мікробів на 85% і більше.

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