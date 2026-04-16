Знову в тренді: експерти назвали старовинний садовий елемент, який останнім часом набирає популярності

Альтанка з гліцинією / © Associated Press

Як і тенденції в домашньому дизайні, садова мода розвиваються з часом. І, як і багато сучасних тенденцій в домашньому дизайні, сучасні садові тренди черпають натхнення з минулого.

Найновішим прикладом, на думку експертів, з якими поспілкувалися Good Housekeeping, є повернення садових альтанок. Цей чарівний елемент дизайну знову з’являється у відкритих просторах, надаючи сучасним подвір’ям атмосферу казки.

Садові альтанки — це дерев’яні конструкції, які зазвичай розміщуються біля входу до саду. Вони додають трохи казкової примхи саду та створюють затишний фокус, особливо коли все в повному цвіту. Але окрім естетичної привабливості, вони також служать практичній меті для плетистих або ліанових рослин, надаючи гліцинії або певним трояндовим кущам міцну основу для росту. Це дозволяє їм процвітати та вирощувати ще більш приголомшливі квіти.

Фахівці з садівництва пояснили, чому ці конструкції знову в тренді та як ви можете включити їх у свій сад. Вони поділилися корисними порадами щодо видів рослин, які добре поєднуються з садовою альтанкою, про що варто пам’ятати, перш ніж розпочати будівництво власної, та як переконатися, що вона відповідає архітектурному стилю вашого будинку.

Що таке садова альтанка

Якщо ви ніколи раніше не чули про садову альтанку, уявіть собі її як конструкційний вхід, зроблений з двох або чотирьох стовпів та планкового даху.

Їх часто використовують їх як входи до саду, створюючи невеликі альтанки або шпалери, які служать символічними воротами. Вони також забезпечують гарне каркасне покриття для плетистих троянд, ліан та інших рослин, а також ідеально підходять для підвішування світильників, щоб додати нотку шарму та атмосфери.

Пояснення тренду

Альтанки завжди були поширеним елементом саду, але є кілька основних причин, чому вони знову набувають популярності. По-перше, інтеграція внутрішнього та зовнішнього життя є більш очевидною, ніж будь-коли.

Існує великий попит на відкритий простір, на простір для проживання та розваг на свіжому повітрі у вигляді обідів на свіжому повітрі, критих кабін та вуличних кухонь. Люди хочуть бути на свіжому повітрі. Завдяки продуманому дизайну ці простори можуть бути функціональними, захищеними та добре пов’язаними з домом.

Власники будинків не лише прагнуть об’єднаного простору на свіжому повітрі, але й хочуть, щоб він відповідав атмосфері їхнього стилю інтер’єру. Сьогодні, зі зростанням популярності «затишних» дизайнерських тенденцій садові альтанки чудово підходять.

Вдалі образи вкриті красивими ліанами та трояндами, що доповнюють природну атмосферу саду, одночасно пропонуючи комфортну, захищену зону. Ви навіть можете встановити кілька лампочок для додаткового шарму. Затишні та натуралістичні котеджні сади зараз у тренді, і чарівність садових альтанок пов’язана з цією тенденцією.

Поради щодо встановлення садової альтанки

Якщо ви хочете ознайомитися з цією тенденцією вінтажного саду, врахуйте ці поради професіоналів, перш ніж вибрати свій дизайн.

