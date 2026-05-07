Неочікуваний відтінок із 80-х, став новою базою в інтер'єрі

Світ інтер’єру змінюється разом із нашими емоційними потребами. Ми більше не хочемо стерильного простору, натомість шукаємо затишок, глибину і відчуття «свого місця».

За інформацією видання Real Simple, саме тому ніжно-рожевий відтінок фіолетового, який багато хто пам’ятає ще з підліткових кімнат 80-х і 2000-х, повертається, але вже у значно витонченішій версії.

Чому він знову в моді

Ніжно-рожевий відтінок фіолетового — це не просто рожевий чи фіолетовий. Сьогодні це цілий спектр:

ніжні пудрові відтінки

припилені рожево-лілові

глибокі, майже сливові варіації

Залежно від тону він може мати легкий та повітряний вигляд або створювати камерну атмосферу, що ніби обгортає вас. Головне, це вже не «дівчачий колір», а повноцінний інструмент дизайну.

Сучасний ніжно-рожевий відтінок фіолетового працює як база: м’якша за білий, тепліша за сірий та цікавіша за беж. Він додає глибини, створює настрій та не перевантажує простір.

Ідеально вписується у тренд на «живі» інтер’єри.

Використання

Тепла основа з характером. Дизайнерка Александра Гейтер використовує його як базу для вітальні. Вона поєднує його з іншими відтінками рожевого, гірчичним диваном і зеленими акцентами. У результаті можна отримати простір, який має дорослий, затишний та дуже особистий вигляд.

Майже білий, але значно цікавіший. Дизайнерка Наталі Майєрс обирає ледь помітний відтінок. Він лише трохи відрізняється від білого, але додає простору глибини та створює спокійну й розкішну атмосферу. Як доповнення можна використати натуральні матеріали, наприклад, дерево, ротанг і текстиль.

Сміливі рішення. В одному зі своїх проєктів Майєрс використовує насиченіший відтінок із лавандовим підтоном. Так колір змінюється залежно від світла, може контрастувати з м’ятним диваном, наприклад, і створювати живу, динамічну атмосферу.

Глибина та драматизм. Дизайнерка Нікола Форіна працює з корично-сірим відтінком. Це темніший, «землистіший» варіант ніжно-рожевий відтінок фіолетового, який має стриманий вигляд, але додає характеру. Вона використовує його для невеликого простору, щоб зробити його виразнішим, цікавим і незабутнім.

Ніжно-рожевий відтінок фіолетового, ідеально відповідає сучасним запитам: затишок — створює ефект «кокона», індивідуальність — не має банального вигляду, універсальність — поєднується з природними матеріалами та емоційність — додає настрою вашому простору.

Цікаво, що дизайнери відзначають, що справа не лише у кольорі, змінюється саме сприйняття, адже навіть складні відтінки можуть бути нейтральними, колір може бути базою, а не акцентом, а інтер’єр — більше про емоції, ніж про правила.

Ніжно-рожевий відтінок фіолетового — це історія про дорослішання. Те, що колись здавалося наївним і «підлітковим», сьогодні перетворюється на елегантний, глибокий та універсальний інструмент дизайну. І якщо раніше ми обирали білий, щоб «не помилитися», то тепер обираємо колір, щоб відчувати, бо сучасний інтер’єр — не про ідеальність, а про те, як він змушує нас почуватися.

