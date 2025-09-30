Жодного граніту та мармуру: який матеріал стільниць стане хітом на кухні наступного року / © Credits

Реклама

Видання Real Simple розповіло, які стилі та матеріали кухонь будуть найпопулярнішими у найближчі три роки, чому варто обрати саме їх і як вони можуть змінити загальний вигляд вашого дому.

Трансформаційний дизайн

Трансформаційний стиль, який поєднує традиційні та сучасні елементи, продовжує лідирувати. Наступного року він залишатиметься одним із головних трендів, а сучасний мінімалізм посяду друге місце. При цьому популярність таких «класичних» стилів, як кантрі, котедж або середземноморський, поступово зменшується.

Нейтральні та природні кольори, але з родзинкою

Хоча модні видання обіцяють кольорові вибухи, на практиці нейтральні відтінки, як от білі, чорні, сірі та коричневі, залишаються найпопулярнішими. Прогнозується, що саме вони домінуватимуть у дизайні кухонь. Разом із тим, набирають популярності зелені та сині акценти, зокрема у вигляді фартухів, шпалер, кухонних островів або декоративних деталей.

Реклама

Шафи з білого дуба та темний горіх

Білий дуб залишається фаворитом для кухонних шаф. Друге місце займає горіх. Стиль шаф переважно сучасний, з пласкими фасадами, а тренд на високі шафи до стелі та інтегровану техніку підкреслює прагнення до лаконічності та естетичної гармонії.

Кварц і кварцит

Граніт і мармур поступово втрачають популярність. На їхнє місце приходять кварц та кварцит — міцні, практичні та водночас естетично привабливі матеріали. Більшість дизайнерів обрали саме кварц. Найпопулярнішими будуть світлі відтінки стільниць у матовому чи шліфованому виконанні, особливо у поєднанні з темними шафами.

Плитка залишається, але тренд змінюється

Традиційні керамічні та порцелянові плитки все ще популярні для фартухів, але кварц та кварцит для фартухів набирають неймовірних обертів. Зростає інтерес до безшовних поверхонь, які подовжують стільницю, створюють сучасний, чистий та гармонійний зовнішній вигляд кухні.

Підлога

Дерев’яна підлога залишається трендом, але віддається перевага великим форматам і панелям з мінімальною кількістю швів. Інженерна деревина — топовий вибір для легкого догляду та довговічності.

Реклама

Кухні стають багатофункціональними: у тренді кавові станції, барні зони, місця для годування домашніх тварин, а також робочі та навчальні простори. Це підтверджує, що кухня дійсно залишається серцем дому.