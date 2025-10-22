Жоржини: викопувати чи ні, щоб мати квіти наступного року

Жоржини / © Associated Press

Реклама

Жоржини — це красиві квіти пізнього сезону, які винагороджують терплячого садівника чарівним цвітінням. Багато ентузіастів більшу частину літа перебувають у стані очікування, чекаючи, щоб насолодитися цими чудовими квітами.

Але щойно це видовище закінчиться, ми ставимо собі запитання, що робити з жоржинами восени. На цьому етапі догляд за жоржинами неминуче зводиться до одного запитання щодо бульб квітів, якими ми захоплювалися і палко бажаємо зберегти — викопувати чи ні?

Відповідь на нього дає GardeningKnowHow.

Реклама

У теплішому кліматі жоржини є багаторічниками, а в інших країнах — однорічниками. Якщо ви живете там, де жоржини не є морозостійкими, але хочете насолоджуватися ними знову наступного року, вам потрібно буде викопати та зберігати бульби. Рішення викопувати чи ні важливе для підтримки здорових, квітучих жоржин. Якщо ви новачок у їхньому вирощуванні, це рішення може бути важким. Тож ось як ухвалити це одне важливе рішення, яке може гарантувати вашим жоржинам цвітіння наступного року.

Що потрібно жоржинам восени

Жоржини / © Associated Press

Завдяки найкращому догляду за жоржинами ваші рослини здатні цвісти до осені. Точний час початку та припинення цвітіння залежатиме від сорту, зони вирощування та місцевої погоди. Поки вони цвітуть, є кілька речей, які слід перевірити, перш ніж турбуватися про питання викопування бульб. Не слід викопувати бульби, поки ваші жоржини ще цвітуть, але є кілька речей, які слід перевірити спочатку. Незалежно від того, чи будете ви викопувати бульби чи ні, їм може знадобитися певний осінній догляд, поки вони ще цвітуть.

Поки рослини цвітуть, підтримуйте їхнє здоров’я, видаляючи нижнє листя на стеблах, щоб покращити потік повітря та захиститися від цвілі, особливо якщо у вас волога осінь. Вам також може знадобитися використовувати фунгіцид на листках, які мають будь-які ознаки цвілі. Також важливо тримати відцвілі квіти жоржин якомога довше, щоб отримати якомога більше квітів з кожної рослини. Зріжте квіти трохи вище листового вузла, використовуючи ножиці, зокрема садові.

Однак, після перших заморозків ви можете зрізати стебла та подумати про наступні кроки для найкращого догляду за жоржинами восени. Рішення про те, що робити з жоржинами після цвітіння, залежатиме від того, чи прагнете ви побачити більше від цих конкретних сортів. Якщо ви хочете ставитися до жоржин лише як до однорічних рослин, вам не потрібно нічого робити, окрім як обрізати листя восени. Але якщо ви знову хочете насолоджуватися своїми жоржинами, саме на цьому етапі вам доведеться задуматися про необхідність викопування бульб для зимового зберігання.

Реклама

Відповідь на це запитання залежить, насамперед, від того, де ви живете. У прохолоднішому кліматі, де жоржини не є морозостійкими, викопування є популярним варіантом, якщо ви хочете зберегти свої улюблені квіти на наступний рік. Ідея полягає в тому, щоб викопати та видалити бульби, безпечно зберігати їх на зиму та пересаджувати навесні.

Чому б не залишати бульби в землі

Жоржини / © Associated Press

Бульби — це м’ясисті структури, які ростуть під землею з метою зберігання поживних речовин та енергії. Важливо залишати листя на жоржинах до перших заморозків або доки воно не відімре. Це тому, що листя активно поглинає енергію сонця та зберігає її в бульбах. Хоча це не зовсім те саме, бульби також іноді називають цибулинами.

Жоржинам потрібні здорові бульби, щоб рости від наступної весни. У цю пору року ви, можливо, вже думаєте про захист рослин від осінніх заморозків.

Якщо ви залишите бульби в землі, ви ризикуєте втратити їх через екстремальні холоди у вашому регіоні, вологість ґрунту та будь-яку потенційну гниль бульб, яка може виникнути. Занадто сильне пошкодження бульб зруйнує будь-які шанси на нове зростання наступного року.

Реклама

Знання того, що робити з цибулинами жоржин восени, залежить переважно від вашого клімату та зони вирощування. Для деяких садівників ця відмінність не є абсолютно чіткою, і можуть бути інші фактори, які слід враховувати, такі як тип ґрунту.

Коли безпечно залишати бульби

Враховуючи варіації залежно від конкретних сортів, жоржини зазвичай нормально зимують в теплому кліматі, тому, якщо ви перебуваєте в таких районах, ви можете залишати свої бульби в землі. У цих зонах вони повинні мати змогу пережити зиму та знову вирости навесні. Іншими словами, у таких регіонах бульби є багаторічними квітучими рослинами.

Однак навіть у тепліших зонах існують певні ризики. Вам потрібно переконатися, що ваш ґрунт добре дренується, оскільки надлишок вологи в землі може призвести до гниття бульб. Також гарною ідеєю буде замульчувати землю над вашими жоржинами для додаткового захисту.

Також важливо пам’ятати, що ґрунт буде холоднішим взимку в контейнерах або на піднятих грядках. Якщо ви вирощуєте свої жоржини таким чином, вам обов’язково слід подумати про те, щоб витягнути та зберігати бульби або принаймні додати додатковий захист взимку.

Реклама

Коли краще викопувати

Щоб насолоджуватися квітами з тих самих рослин наступного року, ви повинні викопувати та зберігати бульби жоржин, якщо живете в холодніших умовах. Якщо ви залишите їх у землі, дуже ймовірно, що вони будуть пошкоджені холодом і не переживуть зиму. Турбуватися про те, як зберігати жоржини на зиму, краще, ніж залишати їх поза вашим контролем та вразливими до суворих кліматичних умов.

Ви також можете розглянути можливість викопування жоржин для зимового зберігання, якщо ви перебуваєте на межі необхідних зон морозостійкості або якщо живете в теплішій зоні, але ваш ґрунт важкий або має тенденцію до перезволоження взимку. У цих випадках, якщо ви спробуєте залишити бульби в землі, ризикуєте отримати пошкодження від холоду або вологи.

Навіть у досить теплих зонах варто викопувати бульби жоржин, якщо у вас є хороші можливості для зберігання. Скажімо так — бульби, залишені в землі, незалежно від того, де вони є, залежать від погоди, ґрунту та будь-яких патогенів. Правильне зберігання дозволяє вам краще контролювати здоров’я ваших жоржин та їхню здатність знову цвісти.

Що слід пам’ятати, якщо ви викопуєте

© Associated Press

Викопування та зберігання жоржин — чудовий спосіб зберегти рослини на наступний рік, але це потрібно робити правильно. Дурні помилки можуть зіпсувати ваші бульби та звести нанівець ваші зусилля. Ось поради експертів щодо успішного видалення та зимового зберігання бульб жоржин:

Реклама

Найкращий час для викопування жоржин — після перших сильних заморозків, коли листя відмерло або почорніло. Не чекайте, поки земля замерзне.

Зріжте листя та стебла, зачекайте тиждень або два, щоб викопати бульби. Це дає їм можливість розвинути вічка, які життєво важливі для нового росту пізніше. Однак важливо витягнути їх із землі до заморозків, тому пильно стежте за погодою.

Використовуйте садові вила та лопату, щоб обережно перекопати та підняти бульби. Будьте обережні, щоб не проколоти їх, а потім залиште їх сушитися на сонці.

Обережно змахніть бруд, розділіть грудки бульб та позбудьтеся будь-яких бульб, на яких є сліди гнилі. Помістіть їх у захищене, сухе місце для просушування на кілька днів.

Реклама

Зберігайте бульби жоржин за температури 4-10°C.

Зберігання бульб жоржин у паперових пакетах — один із варіантів. Ви також можете загорнути їх у газету або зберігати в тирсі чи вермикуліті.

Перевіряйте стан бульб протягом зими. Вони не повинні бути надто сухими, але й не повинні бути достатньо вологими, щоб почати гнити.

Ваші бульби жоржин, що зберігаються, будуть готові до повернення в землю навесні наступного року після останніх заморозків і коли ґрунт прогріється. Або ж ви можете посадити жоржини в горщики навесні. За належного догляду ви зможете насолоджуватися своїми квітами.