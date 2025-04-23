Зрізані садові квіти: 8 декоративних рослин, які зможе виростити навіть початківець

Волошка синя / © Associated Press

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Зазвичай садівники особливо захоплені ідеєю вирощувати власні елегантні букети та робити з них композиції.

І якщо ви шукаєте прості варіанти садіння, у GardeningKnowHow є кілька чудових ідей, які варто спробувати.

Хоча процес навчання вирощування довговічних зрізаних квітів може здатися непосвяченим у цю справу трохи складним, простота догляду за багатьма видами забезпечить успіх. Ось кілька найпростіших варіантів посіву для початківця квітника для зрізування з порадами щодо вирощування та збирання врожаю.

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Вибір найкращих зрізаних квітів для початківців

Найкращі зрізані квіти для початківців повинні включати надійні садові рослини, випробувані однорічники та поєднання дворічних і багаторічних видів.

Незалежно від того, чи хочете ви створити дивовижний садовий бордюр або виростити сад з квітів для зрізування у контейнерах, кожна рослина, яку ви виберете, має добре підходити вашому саду з точки зору світла, тепла та складу ґрунту. Знайомство з найкращими практиками садіння додатково допоможе швидкому утворенню нових рослин і розсади, допомагаючи саду для зрізання рясно цвісти.

Волошка синя

Волошка синя / © Associated Press

Одними з найлегших і найбезтурботніших зрізаних квітів для початківців є волошки сині. Під час вирощування волошки найкраще садити рано, висівати насіння безпосередньо, як тільки можна буде обробити ґрунт.

Ті, хто живе в м’яких умовах, можуть садити волошки рано навесні. Ви можете очікувати, що квіти побачите приблизно через 10 тижнів після сходів. Холодостійкі рослини зазнають дуже невеликої шкоди внаслідок зниження температур. Ці квіти, якщо їх зрізати регулярно, продовжуватимуть розпускатися бруньками протягом літа.

Космея

Космея / © Associated Press

Космея — це одні з найкращих сортів для зрізаних квітів для початківців, які цінують за їхні високі стебла. Вишукані квіти представлені у відтінках фіолетового, рожевого, білого та оранжевого. Однак ці рослини нестійкі до холоду, тому, якщо ви вирощуєте космеї вперше, зачекайте, поки мине вся ймовірність заморозків, перш ніж сіяти.

Хоча насіння можна почати вирощувати в приміщенні, теплий ґрунт сприятиме швидкому проростанню насіння на грядках.

Жоржини

Жоржини / © Associated Press

Жоржини дуже різноманітні за розміром, кольором і зовнішнім виглядом, однаково цінуються серед початківців і досвідчених квітникарів. Висаджуйте бульби жоржин на грядки щойно ґрунт прогріється для масового цвітіння протягом літнього сезону.

Довгі стебла лише посилюють привабливість цих класичних зрізаних квітів, роблячи їх високоцінним доповненням до ландшафту, а також букетів і вітрин. Тим, хто живе в прохолодних регіонах, можливо, доведеться піднімати та зберігати бульби в приміщенні взимку.

Гладіолус

Гладіолус / © Associated Press

Гладіолуси найбільш відомі своїми величезними квітковими колосками. Великі квіти різного кольору приваблюють низку корисних комах. Садіння багаторічних цибулин навесні дозволить отримати особливо привабливі літні грядки. Коли ви вирощуєте гладіолуси, посівні насадження можна використовувати для подальшого збільшення врожаю зрізаних суцвіть.

У прохолодних регіонах часто вирощують рослину як однорічну, виймаючи цибулини з ґрунту, щоб зберігати їх протягом зими.

Чорнобривці

Чорнобривці / © Associated Press

Можливо, ви знайомі з концепцією вирощування чорнобривців у супутніх насадженнях. Однак ці розкішні та життєстійкі квіти також стануть чудовим доповненням до садів для початківців. Великі сорти тримаються високо над міцними стеблами, утворюючи яскраві жовті та помаранчеві квіти.

Чорнобривці демонструють тривалий термін служби у вазі, тому добре підходять для квіткового дизайну.

Скабіоза

Скабіоза / © Credits

Однорічна скабіоза є чудовим вибором насіння для виробників, які сподіваються отримати раннє весняне цвітіння. Велике насіння можна висівати просто в сад восени або навесні, щойно можна буде обробити ґрунт.

Завдяки своїм елегантним високим стеблам ці квіти створюють приголомшливі декоративні виставки, створюючи незабутнє забарвлення раннього сезону. Садівники можуть очікувати, що їхні вишукані, але стійкі квіти продовжуватимуть цвісти протягом літа, залучаючи як запилювачів, так і корисних комах у великій кількості.

Соняшники

Соняшники / © Associated Press

Соняшники є одними з найпопулярніших варіантів зрізання садів — і надзвичайно простими. Рослини, які легко вирощувати, швидко проростають, часто дають сходи протягом тижня після посіву. Нейтральні типи зазвичай вважаються найкращими для зрізання, оскільки більшість з них не містять пилку і цвітуть по черзі.

Можна виростити соняшник спеціально для висоти. Вирощування розгалужених сортів може забезпечити постійний урожай квітів протягом усього літа.

Цинії

Цинії / © Associated Press

Жоден список найкращих сортів зрізаних квітів для початківців не буде повним без згадки про цинії. Як і інші ніжні однорічники, насіння можна вирощувати в приміщенні або висівати безпосередньо на підготовлені грядки. За теплої погоди під час вирощування цинії з насіння вони повинні швидко прижитися, зацвівши вже через вісім тижнів після посадки. Видалення квітів у міру їхнього дозрівання заохочує більше квітів зберігатися до осені, розмножуючись і збільшуючись у міру зрізання стебел.

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Дата публікації 02:35, 23.01.25 Кількість переглядів 301 Догляд за обрізаними квітами: що робити, щоб вони довше простояли?