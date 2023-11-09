Зробіть це просто зараз: 9 кроків з підготовки саду до зими

Зима невблаганно наближається. А це означає, що ці та майбутні вихідні – останній шанс підготувати сад до зими.
Чим краще ви підготуєте свій сад до зими, тим легше вам буде навесні і швидше вона настане на вашій ділянці. Так що, якщо ви хочете, щоб ваші рослини пережили холод без втрат, і перші квіти потішили вас вже в березні-квітні, вам варто ще трохи попрацювати.
Про те, що потрібно встигнути зробити в саду до морозів і снігопадів, розповідає Gardening Know How.
Генеральне прибирання в саду
Генеральне прибирання восени – це ключ до успіху. Видаліть зів'ялі однорічні рослини та овочі і киньте їх у компост.
Обережно обріжте багаторічні рослини, видаляючи пошкоджені гілки, а також схильні до захворювань рослини, такі як півонії, меліса і високорослі флокси.
Злийте воду зі шлангів та розбризкувачів, очистіть та заточіть інструменти.
Саджання та зберігання цибулин
Осіннє саджання цибулин та їх зберігання дуже важливі. Посадіть весняно-квітучі цибулинні рослини, такі як тюльпани, нарциси, гіацинти та цибулини. Викопуйте та зберігайте ніжні цибулини та бульби, такі як кани, жоржини та гладіолуси.
Догляд за трояндами
Якщо зимова температура падає у вашому регіоні нижче 0 градусів, слід захистити свої троянди. Акуратно обріжте троянди, потім нанесіть шар мульчі завтовшки 20-30 см навколо коріння. Видаліть цю мульчу напровесні.
Укутування теплолюбних рослин
Зимовий холод часто виникає через вітер, що забирає вологу. Огорніть рослини окремо мішковиною або встановіть екрани з мішковини, щоб захистити їх від суворих зимових вітрів.
Догляд за газоном
Не забувайте про догляд за газоном восени. Удобріть газон за 2-3 тижні до того, як земля замерзне.
Догляд за городом
Видаліть овочеві рослини, щойно вони припинять плодоносити. Внесіть у ґрунт компост або інший органічний матеріал, щоб підготуватися до посіву наступної весни.
Мульчування
Розсипте на клумбах з багаторічниками та під кущами шар мульчі товщиною 5–7 см, щоб зберегти вологу та коріння у теплі. Використовуйте тріску соснової кори, солому чи компост.
Захистіть ніжні рослини
Перенесіть до будинку або теплиці горщикові та вибагливі садові рослини.
Боротьба з бур'янами
Видаліть вручну або обприскуйте бур'яни зараз, поки вони вразливі.
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