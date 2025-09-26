Зробіть це в жовтні: чому садоводам рекомендують обробити все харчовою содою

Сода / © Credits

Садовий сезон наближається до закінчення, та це не означає, що роботи для вас більше немає і можна відкласти все до весни.

Експерт із садівництва Іш, відомий у TikTok як gardening.with.ish, розповів, що саме треба зробити, щоб захистити свої рослини.

Харчова сода, або бікарбонат соди, — це просто фантастичний засіб для використання у вашому саду. Вона не лише має антибактеріальні та протигрибкові властивості, її можна перетворити на спрей для захисту ваших рослин від усіляких грибкових інфекцій.

Чорна плямистість і борошниста роса можуть бути дуже неприємними, але з ними легко впоратися. Для початку вам знадобиться лише порожній розпилювач.

Вам потрібно приблизно чайну ложку харчової соди на 500 мл води. Налийте цю суміш до пляшки та добре перемішайте.

Коли ви встановите насадку пляшки на розпилювач, вона має виходити досить добре. Вам потрібно легко обприскувати цим розчином рослини раз на тиждень, якщо ви вважаєте, що вони страждають. Іш сказав, що грибкові інфекції у рослин можуть виникати через умови довкілля, особливо з наближенням осінніх і зимових місяців.

Багато садівників використовують харчову соду для боротьби з певними грибковими інфекціями рослин, особливо борошнистою росою, тому що сода створює лужне середовище, яке пригнічує грибкові захворювання. У поєднанні з водою розчин працює як хороший профілактичний засіб, але менш ефективний як ліки. Головне — почати обприскування за перших ознак інфекції.

Також можна зрізати кілька листків, щоб покращити циркуляцію повітря.

Ще одна гарна порада, яку він запропонував, — поливати землю, а не листя. Це створить менше вологи, що зменшить ймовірність розвитку грибкових інфекцій.

Але потрібно бути обережними, щоб не зловживати содою. А все тому, що надмірне її використання може призвести до накопичення натрію в ґрунті, що здатне пошкодити рослини.

Хоча вона ефективна проти деяких легких грибкових проблем, як-от борошниста роса, кажуть, що харчова сода не вбиває інші грибки, як, наприклад, ті, що викликають кореневу гниль, іржу або чорну плямистість.