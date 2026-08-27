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Якщо ви пакуєте валізу, щоб вирушити у відпустку, приділіть трохи часу, щоб подумати про свій сад. Залишати свої цінні рослини напризволяще ризиковано, якщо ви не складете план, як допомогти їм пережити кілька тижнів без вас.

Що треба зробити, розповідає Gardens Illustrated.

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Уважно стежте за довгостроковим прогнозом погоди, щоб забезпечити саду належну підтримку. Трохи передбачливості та планування дадуть вам спокій та можливість забути про все.

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Повернення додому до висохлих рослин або зів’ялих фруктів та овочів — це не те бажане повернення для будь-якого садівника. Багато наших рішень вимагають передбачливості та інвестицій в автоматичні системи, але щойно вони будуть встановлені, ви швидко забронюєте ще один тиждень на теплому морі.

Групування горщиків

Рослини, вирощені в горщиках, більш вразливі, ніж ті, що ростуть у ґрунті. Якщо погода тепла, вони можуть постраждати протягом кількох днів без води. Ті, що посаджені в маленькі горщики, особливо вразливі до пересихання, тому намагайтеся садити рослини в більші горщики, якщо ви часто їздите у відпустку.

Щоб дати рослинам у горщиках шанс, зберіть їх усі разом у тінистому місці, орієнтованому на північ. Групуючи їх, ви створюєте прохолодніший і вологіший мікроклімат. Поставте горщики на піддони, щоб дати рослинам можливість увібрати зайву воду після сильного дощу. Неглибокі піддони ідеально підходять, оскільки глибокі піддони можуть призвести до перезволоження. Не залишайте рослини у відрах з водою, оскільки вони загинуть.

Добре политі горщики, розміщені в тіні, ймовірно, витримають максимум три дні в спекотну погоду. Для триваліших перерв попросіть сусіда добре поливати один раз на день або встановіть автоматичну систему поливу. Зараз доступні таймери з давачами дощу, які призупиняють поливання у дуже вологу погоду. Однак майте на увазі, що крапель дощу ніколи не буває достатньо для більшості рослин у горщиках.

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Якщо у вас рослини в горщиках, виставлені на висоті, опустіть їх на землю, оскільки вітер призведе до їх швидкого висихання. Можливо, вам варто перемістити підвісні кошики та віконні ящики в захищене, тінисте місце.

Перш ніж піти, підгодуйте свої горщики саморобним добривом або рідким добривом.

Догляд за кімнатними рослинами

Перемістіть кімнатні рослини з-під прямих сонячних променів і добре полийте їх перед від’їздом. Більшість кімнатних рослин дуже добре переносять відсутність води протягом тижня. Деякі, такі як кактуси та сукуленти, витримають два тижні або більше.

Існує небезпека перезволоження кімнатних рослин, тому не залишайте їх у воді, а натомість використовуйте капілярні килимки. Просто наповніть кухонну раковину водою та поставте рослини на сушарку поверх капілярного килимка. Нехай один кінець килимка скидається у воду раковини. Рослини зможуть поглинати воду з килимка знизу.

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Залишення газону

Трава дуже стійка, і навіть якщо вона обгорить у суху погоду, вона повернеться до норми. Немає жодної причини використовувати автоматичні системи поливання на газонах, поки вас немає.

Скосіть газон із високо встановленими лезами газонокосарки перед тим, як піти, щоб уникнути труднощів зі скошуванням високої трави, коли ви повертаєтеся додому. Якщо газон підстригти занадто коротко, він буде більш вразливим до опіків у спекотну погоду. Альтернативою є придбання робота-газонокосарки, яка продовжуватиме косити, коли вас немає.

Догляд за клумбою

Дорослі клумби, засаджені багаторічними рослинами, повинні гарно рости під час вашої відпустки. Поливати потрібно ті рослини, які були посаджені нещодавно. Якщо ви просите друга робити це, покладіть садовий шланг поруч із щойно посадженими рослинами та попросіть його ретельно їх полити, а решту саду залиште напризволяще.

Обріжте сухі квіти троянд та однорічних і багаторічних рослин, що цвітуть повторно, перш ніж ви підете, щоб повернутися до свіжого врожаю квітів.

Зберігання води

Не у всіх є зовнішній кран, але більшість із нас має можливість встановити бочку для води. Якщо ви не хочете, щоб сусіди та друзі заходили до вашого будинку, коли вас немає, бочка для води дозволить їм поливати ваші рослини.

Тепличні рослини

Вирощування під склом пропонує так багато можливостей, але коли ви їдете, рослини ризикують отримати опіки та висохнути, якщо за ними не доглядати. Температура під склом може дуже швидко підвищитися.

Якщо ви не можете знайти охочого волонтера, встановіть автоматичну систему поливання та вентиляційні отвори, які автоматично відкриваються протягом дня. Також було б розумно додати затінення, щоб підтримувати низьку температуру.

Один із варіантів — перемістити ваші дорогоцінні саджанці до теплиці друга, щоб уникнути щоденного паломництва.

Їстівні культури

Немає нічого гіршого, ніж дозволити вирощеним вдома продуктам пропасти. Подумайте про те, щоб замінити поливання на збирання фруктів або овочів.

Культури в землі часто можуть впоратися зі спекотною погодою, але ті, що в горщиках, потребуватимуть поливання. Якщо вас це турбує, то ідеально підійде автоматична система крапельного поливання.

Обов’язково підв’язуйте нові рослини гороху та квасолі. Якщо ви їдете щоліта, то замульчуйте свої грядки навесні, щоб ґрунт міг краще утримувати вологу. Помідори можна збирати рано, щоб вони могли дозріти в будинку.

Садові птахи, ймовірно, насолоджуватимуться тишею та спокоєм вашого саду та бенкетом м’яких фруктів. Щоб захистити свої плоди, вдягніть на них спеціальні ганчір’яні пакетики. Уникайте розвішування сітки над рослинами, оскільки птахи можуть у ній заплутатися.

Садівничий друг

Гарною ідеєю може бути пошук підлітків, які хочуть заробити кишенькові гроші. Проведіть їм чітку демонстрацію того, як поливати, і, можливо, роздрукуйте аркуш із нагадуваннями.

Замкніть та йдіть

Перш ніж вирушати у відпустку, переконайтеся, що ваш садовий сарай замкнений.

Також гарною ідеєю буде зробити фотографію, щоб у вас був запис того, що є у вашому сараї.

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