Зробіть це зараз: як запобігти кореневій гнилі, борошнистій росі та плямистості листя під час сильних дощів

як запобігти кореневій гнилі, борошнистій росі та плямистості листя під час сильних дощів / © Associated Press

Видання WomanAndHome розповіло, що надмірна волога — головний ворог коренів, адже саме вона провокує кореневу гниль, борошнисту росу та плямистість листя. На щастя, існують прості, перевірені способи, як запобігти цим проблемам і зберегти сад здоровим навіть після найпотужнішої зливи.

Найпоширеніша помилка — горщики просто стоять на землі

Головна помилка, яку роблять навіть досвідчені садівники, — це залишають горщики одразу на вологій землі. Навіть коротка злива може задушити коріння, якщо горщики стоять на насиченому водою ґрунті. Коли ґрунт перенасичений, він перестає пропускати кисень і рослина буквально задихається.

У результаті порушується живлення коренів, вони втрачають доступ до кисню та стають легкою мішенню для грибкових хвороб. Спочатку листя жовтіє, з’являються плями, потім — неприємний запах від кореня та зрештою рослина гине.

Як запобігти кореневій гнилі та грибковим захворюванням

Найпростіше рішення — підняти горщики над землею. Підняття — це найефективніший та найпростіший спосіб захистити ваші рослини від перезволоження. Достатньо встановити підставки чи спеціальні ніжки, щоб забезпечити вільний дренаж води після дощу.

Спробуйте один із цих варіантів:

Цегла чи камінці. Простий та бюджетний спосіб підняти горщик.

Винні корки. Розріжте корок навпіл і покладіть під дно — це безплатна альтернатива.

Спеціальні підставки для горщиків. У продажу є декоративні варіанти, від гумових «невидимок» до милих керамічних їжачків.

Підняття на 2–3 см уже достатньо, щоб вода не застоювалася та коріння отримувало повітря.

Три помилки, яких варто уникати під час дощів

Не накривайте рослини плівкою чи поліетиленом. Багато хто намагається «захистити» своїх улюбленців від зливи, але щільне покриття створює ефект теплиці, де накопичується конденсат і підвищується вологість. Це — ідеальні умови для борошнистої роси та плямистості листя. Краще використовуйте тканини які дихають або перфоровані укриття, або ж залиште рослини відкритими, якщо вони достатньо витривалі. Не залишайте ніжні рослини під дощем. Герань, петунії, лаванда та деякі трави не люблять постійної вологи. Під час тривалих дощів перенесіть їх під навіс, на веранду чи у прохолодну кімнату. Не поливайте після опадів. Звучить очевидно, але садівники часто поливають «за звичкою». Перевірте ґрунт, якщо він вологий на глибині 2–3 см, поливати не треба. Надлишок води може лише посилити ризик гниття.

Поради

Регулярно розпушуйте ґрунт навколо горщиків, це допомагає випаровуванню зайвої вологи.

Перевіряйте дренажні отвори. Вони повинні бути чистими, без глини чи коренів, які можуть заблокувати стік води.

Використовуйте дренажний шар — це шар гравію чи керамзиту на дні горщика.

Обприскуйте фунгіцидами чи біозасобами, наприклад, розчином соди чи настоєм хвоща, щоб запобігти появі грибка.

Які рослини не бояться надмірної вологи

Якщо у вашому саду часто бувають зливи, висадіть кілька видів, що люблять «мокрі ніжки»:

Хости

Іриси болотні

Папороті

Ці рослини не лише прикрасять ваш сад, а й витримають будь-які капризи погоди.

Осінній дощ може бути благословенням для саду, якщо знати, як направити воду на користь, а не на шкоду. Підніміть горщики, забезпечте вільний дренаж, не перестарайтеся з поливом і ваші рослини переживуть навіть наймокрішу осінь без гнилі, плям і грибків.