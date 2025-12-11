Зупиніть осипання голок та обвисання гілок: як доглядати за новорічною ялинкою, щоб вона стояла довше

Прикрашена ялинка / © Credits

Пошук ялинки може бути одним з найцікавіших досвідів у святковому календарі. Незалежно від того, плануєте ви відвідати ялинковий базар чи розплідник, вибір правильної ялинки для вас — за висотою, шириною і запахом — є важливим процесом.

І якщо у вас є зрізане дерево, це не означає, що ви не можете подовжити час, протягом якого воно залишатиметься зеленим і зберігатиме голки.

Gardens Illustrated зібрав для вас усілякі поради й підказки, щоб переконатися, що ваша ялинка буде такою ж чудовою, як і тоді, коли ви її вперше побачили.

Купуйте найкращу ялинку, яку лише можете

Якщо йдеться про натуральну ялинку, отримання її з авторитетного джерела є ключовим для гарантування, що ваше дерево доживе до Нового року. Придбання її від продавця, орієнтованого на екологію та довкілля, корисно для планети. Уникайте купівлі дерева з коричневими ламкими гілками: це безсумнівна ознака того, що воно вже не дуже щасливе.

Наливайте ялинці трохи води

Після того, як ви поставили дерево на підставку, завжди додавайте воду. Хоча коріння може більше не бути, ялинка все ще може вбирати воду. Це допоможе зберегти її зволоженою, з голками на гілках, а не на підлозі.

Якщо можете, відпиляйте кілька сантиметрів від стовбура, як у квітів з супермаркету. Це позбавить його будь-якого твердого соку, і дереву буде легше пити.

Не ставте ялинку біля обігрівача

Ваше дерево звикло до холоду на вулиці, тому за жодних умов не його біля радіатора, який регулярно використовуєте. Тепло висушить ялинку, і вона дуже швидко зів’яне.

Як доглядати за ялинками в горщиках

Це стосується різдвяних ялинок у горщиках: зволожуйте їх і не перегрівайте. Дерево в горщику корисно акліматизувати до тепла, перш ніж занести його до приміщення. Корисно буде залишити його в закритому гаражі на кілька днів, і вже згодом занести до кімнати.

Зробіть те ж саме в зворотному напрямку, щоб переконатися, що ялинка не постраждає від холоду.

Потім найкраще буде пересадити ялинку до більшого горщика, щоб дати їй трохи місця для росту. І якщо ви залишаєте її в саду, переконайтеся, що вона розміщена там, де багато світла.