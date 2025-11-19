Зимівля гортензій: що робити, щоб рослини пережили холод і пишно квітли наступного року

Зимівля гортензій: що робити, щоб рослини пережили зиму та пишно квітли наступного року / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, що перші заморозки вже на порозі, тож саме час рятувати гортензії, а також надало поради, як їх правильно вберегти до наступного року, щоб вони тішили вас своєю красою.

Головне правило — мульча

Якщо ви зробите лише одну річ — нехай це буде мульчування. Саме мульча зберігає тепло ґрунту, стабілізує температуру та захищає коріння від різких нічних перепадів. Потрібно 2–4 см шару. У холодних регіонах — ближче до 4 см, але не більше.

Що підійде:

подрібнене листя

соснова хвоя

компостована кора

Головне — органічна мульча. Вона утримує тепло та поступово збагачує ґрунт. Не притискайте мульчу щільно до основи рослини, залишайте кілька сантиметрів вільними, щоб не спричинити гниль.

Що можна зробити

Створити захисний бар’єр від вітру. Зимові вітри інколи шкодять гортензіям навіть більше, ніж мороз. Спорудіть простий вітрозахист, наприклад, натягніть мішковину на кілки, зробіть легку «клітку» з металевої сітки та наповніть її листям для додаткового утеплення. Такий кокон працює як пуховик для вашої рослини. Пересадіть гортензію до затишнішого місця. Якщо щороку після зими ваш кущ має виснажений вигляд, проблема може бути не у температурі, а у розташуванні. Гортензії легше переживають холод, якщо поруч є хвойні дерева, рододендрони та паркан або стіна. Ці елементи природно блокують вітер і утримують тепло. Найкращий час для пересаджування — рання осінь. Якщо ви запізнилися, скористайтеся іншими методами захисту. Обрати морозостійкіші сорти. Деякі види гортензій витримують холод майже без укриття. Найстійкішими є гортензія дуболиста, гортензія плетиста та гортензія великолиста. Та навіть вони потребують шару мульчі, це їхній мінімум зимового догляду.

Як розпізнати морозне ушкодження

Мороз «б’є» по гортензії одразу:

листя втрачає тургор

темніє

скручується та висихає

Це означає, що всередині рослини замерзла вода та пошкодила тканини. Але панікувати не варто.

Нічого робити не треба. Жодного обрізання. Робіть щось із рослиною лише навесні, коли вона почне формувати нові бруньки, стане зрозуміло, які частини пережили зиму.

Навесні проведіть «тест на життя», наприклад, легенько подряпайте кору нігтем:

зелений колір — гілка жива

коричневий — відмерла

Добрі новини, полягають у тому, що навіть після серйозного морозу гортензії часто відновлюються, а цвітіння може повернутися наступного сезону.

Щоб гортензії пережили зиму та навесні подарували вам каскад квітів, достатньо кількох простих дій, а саме, ретельно замульчуйте, захистіть від вітру, за потреби пересадіть, обирайте морозостійкі сорти та не поспішайте з обрізанням після морозу. Гортензії — ніжні, але напрочуд витривалі. Трохи уваги восени та наступного літа ваш сад знову розквітне казковими кулями.