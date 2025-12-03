Обрізання дерев / © Credits

Реклама

Легке обрізання троянд у грудні — це чудово. Воно корисне для одних дерев, але шкідливе для інших.

GardeningkKnowHow полегшить нам завдання, назвавши найкращі та найгірші рослини для зимового обрізання, оскільки календарний рік добігає кінця.

Рослини для обрізання у грудні

Грудень може здатися тихим місяцем у саду, але для деяких рослин зимове обрізання насправді корисне. Така процедура взимку готує їх до здоровішого росту наступного року та допомагає підтримувати ваш сад охайним у холодні місяці.

Реклама

Листяні дерева

У той час, як вічнозелені дерева, як-от сосна чи падуб, зберігають своє листя цілий рік, листяні цього не роблять. Вони втрачають листя восени, іноді після вогняного осіннього видовища. Потім вони вступають у період спокою, коли ріст вгору призупиняється, і рослина насправді дрімає через холодний сезон. Навесні з’являються бруньки, і зрештою листя заповнює крону.

Найкращий час для обрізання листяних дерев і чагарників — коли вони перебувають у стані спокою. Оскільки в цей час вони не ростуть активно, така процедура не уповільнює дерево і не шкодить його здоров’ю. Пізня зима і рання весна вважаються найкращим часом для серйозного обрізання. Але якщо листяне дерево повністю перебуває в стані спокою у грудні, ви можете розглянути обрізання таких видів, як дуб, бук і глід.

Зверніть увагу, що є кілька винятків, зокрема листяні дерева, які цвітуть навесні, та сорти, які пускають сік під час обрізання, як-от клени та берези.

Листяні чагарники

Межа між деревами та чагарниками розмита — це залежить від людини, яка оцінює проблему. Ви часто бачите рослину висотою 3–4 м, яку описують як «високий чагарник або невелике дерево». Але коли йдеться про обрізання у грудні, назва не має великого значення. Чагарники, які втрачають листя взимку, можна обрізати в грудні, якщо вони повністю перебувають у стані спокою — і чагарники частіше, ніж дерева, перебувають у стані повного спокою наприкінці календарного року.

Реклама

Виняток щодо весняного цвітіння, згаданий у розділі про листяні дерева, також стосується чагарників. Якщо кущ цвіте навесні, не обрізайте його в грудні, інакше ви позбавите себе цих квітів. Беріть секатор для них, коли квіти відцвітуть.

Більшість плодових дерев

До листяних дерев належать багато фруктових, як-от яблуня, персик, груша, слива, хурма та вишня. Це фруктові дерева, які восени втрачають листя і переходять на зиму у стан спокою. Для них виділено окремий розділ, оскільки всі ми знаємо, що обрізання фруктових дерев вважається мистецтвом, а не завданням.

Незважаючи на цю відмінність, час обрізання листяних фруктових дерев такий самий, як і для інших листяних дерев. Обрізайте, поки дерево повністю перебуває в стані спокою, про що свідчить опадіння листя. Якщо ж є сумніви щодо того, чи перебуває листяне фруктове дерево в стані спокою в грудні, відкладіть обрізання до пізньої зими

Троянди

Коли йдеться про обрізання троянд у грудні, відповідь — так … але. Троянди зазвичай перебувають у стані спокою до грудня, тому це гарний час для цієї процедури. Але не старайтеся надмірно. Обріжте відсталі, хворі чи зламані пагони, щоб обмежити зимове пошкодження від холодних вітрів. Будь-яке значне структурне обрізання треба проводити пізніше.

Реклама

Рослини, які треба залишити до весни

Не кожна рослина цінує зимову стрижку. Деякі сорти можуть бути пошкоджені або висохнути, якщо ви обріжете їх занадто рано. Ці рослини треба залишити недоторканими до весни, щоб вони залишалися здоровими, енергійними та готовими до нового росту.

Чагарники, які квітнуть навесні

Азалії, рододендрони, бузок і магнолії — улюбленці саду, які розквітають навесні. Ці чагарники зав’язують свої квіти восени, тому грудневе обрізання зменшить або повністю знищить ваші квіти. Всі ці кущі треба обрізати через кілька тижнів після цвітіння.

Рослини, привабливі для запилювачів

Такі рослини, як чорноока Сьюзен, ваточник та ехінацея, допомагають запилювачам навіть взимку. Після того, як листя відмирає, насіння цих рослин забезпечує їжею диких тварин, а також служить середовищем існування для запилювачів.

Дерева, які виділяють сік

Деякі дерева, як-от верба, береза та клен, надмірно виділяють сік, якщо їх обрізати в невідповідний час, що може прибавити шкідників. Хоча обрізання у грудні не вб’є ці листяні дерева, найкращий час для цієї процедури — початок літа, коли листя затверділо, а сік не такий рідкий. Він усе ще може витікати, але не так сильно, щоб зашкодити дереву.

Реклама

Деякі види гортензій

Види гортензій споріднені, але не всі вони мають однаковий характер цвітіння. Деякі з них зав’язують квіти на молодій деревині, тобто цвітуть на деревині, яка з’являється під час весняного періоду росту. Ці гортензії можна обрізати взимку, оскільки це не вплине на їхнє весняне й літнє цвітіння.

Інші гортензії, включно з деякими з найпопулярніших сортів, як-от крупнолистна (гортензія крупнолистна), мереживнолистна (гортензія пильчаста) та дуболистна (гортензія дуболистна). зав’язують бутони на старій деревині. Це означає, що квіти, які ви бачите цього літа, були зав’язані на деревині, що виросла попереднього літа. Грудневе обрізання видалить квіткові бруньки, тому вам треба уникати його, натомість обрізати через кілька тижнів після того, як квіти зів’януть.