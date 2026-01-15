Зимове провітрювання — маленька звичка з важливим ефектом / © Credits

Реклама

Лише 5 хв свіжого повітря щодня здатні помітно покращити мікроклімат у квартирі, знизити рівень вуглекислого газу та зменшити ризик цвілі. Видання Martha Stewart розповіло, як зимове провітрювання може стати вашою новою корисною рутиною.

Багато хто вважає, що холодні місяці — це час герметично закривати вікна та економити тепло. Але така «стратегія» має неприємний побічний ефект, повітря в кімнатах стає застійним, зростає вологість, накопичуються алергени та неприємні запахи. Необхідно робити короткі, але регулярні провітрювання. Навіть кілька хвилин свіжого повітря допоможуть відновити баланс CO₂, очистити повітря від пилу та хімічних часток, а також знизити вологість у приміщенні.

Навіщо провітрювати взимку

Зменшення вуглекислого газу . Коли будинок довго закритий, концентрація CO₂ зростає, це призводить до сонливості, головного болю та поганого сну.

Здоровіше повітря у приміщенні. Закрите приміщення накопичує пил, алергени та леткі органічні сполуки (VOCs) від побутових засобів. Відкрите вікно допомагає «вимити» повітря, зменшити симптоми алергії, головний біль та неприємні запахи.

Контроль вологості. Під час зимових місяців вологість у приміщенні підвищується від приготування їжі, душу та навіть дихання. Зайва волога осідає на холодних поверхнях і сприяє утворенню цвілі. Короткі провітрювання швидко усувають надлишок водяної пари, а сухе повітря легше прогрівається.

Як правильно провітрювати

Час та тривалість: 5–10 хв двічі на день (ранок і вечір) достатньо для більшості квартир.

Метод : відкрити вікна на протилежних сторонах приміщення для кращої циркуляції повітря.

Виключення: за сильного морозу чи поганій якості повітря зовні краще обмежитися фільтрованою вентиляцією чи витяжними вентиляторами.

Інші способи покращити якість повітря

Використовуйте витяжки під час готування чи після душу.

Регулярно змінюйте фільтри у системі HVAC.

Використовуйте осушувач повітря, якщо вологість перевищує 50%.

Вибирайте засоби з низьким вмістом VOC для дому та прибирання.

Зима не означає, що ми повинні дихати застійним повітрям. Лише 5–10 хв свіжого повітря щодня здатні покращити самопочуття, нормалізувати сон, знизити ризик алергій та утворення цвілі. Провітрювання — це проста, але ефективна звичка, яка зробить ваш будинок теплим. Навіть у холодні місяці варто пам’ятати, що трохи свіжого повітря — велика користь для здоров’я.