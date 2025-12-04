Зимові вогняні пастки: 5 пожежних небезпек у домі, про які ми забуваємо / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло, що навіть маленька необережність може перетворитися на надзвичайну ситуацію. Щоб зберегти дім теплим, красивим і, головне, безпечним, варто знати про п’ять найпоширеніших зимових ризиків і способи уникнути їх.

Обігрівачі, залишені без нагляду

Саме переносні обігрівачі стають причиною пожеж, пов’язаних із опаленням, та смертельних випадків, пов’язаних із ними. Важливо:

залишайте мінімум 1 метр вільного простору навколо приладу;

ставте його лише на рівну, стійку, негорючу поверхню;

ніколи не підключайте обігрівач через подовжувач — тільки у розетку;

перед сном або виходом з дому — обов’язково вимкніть.

Це прості дії, але саме вони щороку рятують тисячі домівок.

Пересушена різдвяна ялинка

Справжня ялинка пахне святом, має свій характер і неймовірний вигляд. Але коли вона пересихає, перетворюється на одну з найнебезпечніших речей у домі, вона може спалахнути за секунди, а кімната вигорить менш ніж за хвилину. Щоб уникнути цього:

тримайте ялинку якомога далі від каміна, батарей, обігрівачів;

щодня поливайте її;

після свят не лишайте на подвір’ї чи узбіччі — здавайте у спеціальні пункти утилізації.

Так дерево приноситиме радість, а не ризики.

Перевантажені подовжувачі та гірлянди

У зимові свята ми всі перетворюємося на дизайнерів: гірлянди на вікнах, ялинці, терасі — і ось уже довгі ланцюги дротів живуть своїм життям. Але перевантажені подовжувачі можуть перегріватися та викликати електропожежу. Необхідно:

не з’єднувати між собою понад три гірлянди;

використовувати тільки LED-лампочки;

купувати сертифіковані подовжувачі та розетки;

вимикати декор, коли виходите з дому чи лягаєте спати.

Це не лише безпечніше, а й економить електроенергію.

Ігнорування жиру та бризок під час готування

Зимові свята — це пироги, індичка, смажене та тисячі рецептів, які ми відкладаємо весь рік. Але зростає і ризик жирових пожеж, які неможливо загасити водою, бо вона лише підсилить полум’я. Правила безпеки прості:

не залишайте сковорідку чи каструлю без нагляду;

тримайте якомога далі рушники, серветки та пакування;

завжди майте кришку, щоб накрити вогонь у разі займання;

не смажте у стані алкогольного сп’яніння — це найчастіша причина інцидентів у святкові дні.

Накопичення креозоту у каміні

Коли вмикаються каміни, вдома стає казково. Але разом із тим усередині димоходу накопичується креозот — дуже легкозаймистий побічний продукт горіння. Як уникнути небезпеки:

робіть професійне очищення димоходу щороку;

регулярно перевіряйте камін на тріщини та пошкодження;

не залишайте камін без нагляду, навіть якщо він має «тихий» вигляд;

слідкуйте, щоб жарини не вилітали на килим або меблі.

Як зробити дім максимально безпечним

Використовуйте тільки якісну техніку та сертифіковані гірлянди.

Не перевантажуйте розетки.

Не залишайте електроприлади працювати без нагляду.

Щороку перевіряйте камін та електросистему.

Тримайте під рукою вогнегасник.

Зима — це не тільки про затишок, а й не про ризики. Тож хай ваші свята будуть теплими, красивими та абсолютно безпечними.