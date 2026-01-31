Зимовий сад / © Associated Press

Експерти з видання Martha Stewart переконують, що правильний догляд узимку не лише можливий, а й необхідний. Короткі дні, морозний ґрунт і холодне повітря можуть здаватися не найкращими умовами для роботи ц саду. Та насправді зимове садівництво має особливу магію. Це час сповільнення, спостереження та м’якої турботи, як про рослини, так і про себе.

Регулярний контакт із природою взимку допомагає зберігати емоційний баланс, отримувати дозу вітаміну D та водночас дає величезну перевагу навесні, адже рослини входять у новий сезон сильнішими та адаптованими.

Одяг

Більшість садового одягу створена для теплої пори року, тож узимку варто мислити нестандартно. Варто звернути увагу на терморукавички з флісовою підкладкою, водонепроникні штани та принцип багатошаровості.

Базовий шар має відводити вологу, середній — зберігати тепло, а верхній — захищати від вітру та сирості. Ідеально, якщо зимовий город або клумби розташовані ближче до дому та мають південне сонячне освітлення.

Узимку — жодних добрив

У холодний сезон більшість рослин перебуває у стані спокою. Внесення добрив у цей період може пошкодити кореневу систему, а не допомогти.

Оптимальна стратегія — останнє підживлення восени, бажано з високим вмістом калію. Це зміцнює коріння та допомагає рослинам безпечно перезимувати. Відновлювати підживлення варто лише з появою перших ознак росту навесні.

Живцювання

Зима — чудовий час для тих, хто любить розмножувати рослини. Після опадання листя, але до перших сильних морозів можна брати живці з листяних кущів, троянд або плодових культур. Це економний спосіб розширити сад і зберегти улюблені сорти.

Не поспішайте з обрізанням

Повне зимове обрізання — поширена помилка. Свіжі зрізи не можуть загоїтися до весни, що робить рослини вразливими до морозів і хвороб.

Втім, є винятки: виткі та плетисті троянди, а також деякі листяні дерева та кущі можна формувати саме взимку. Головне правило — рослини, які цвітуть на «старій деревині», обрізають лише після цвітіння.

Мульча

Мульчування допомагає утримувати тепло у ґрунті та захищає коріння. У регіонах із сильними морозами шар мульчі має бути щільним. Підійдуть солома, сухе листя, компост або темна органічна мульча, яка краще поглинає тепло.

Обережно з поливом

Взимку ґрунт довше утримує вологу, тому надмірний полив може призвести до гниття коріння. Якщо рослина не показує явних ознак зневоднення, краще утриматися від додаткової вологи.

Зимові шкідники не сплять

Кроти, полівки, кролики та навіть олені взимку стають особливо активними. Захистити сад допоможуть дрібні огорожі, спеціальні сітки, натуральні спреї з часником або світлові датчики руху.

Сніг — не завжди друг

Важкий мокрий сніг може ламати гілки, тому його варто обережно змітати щіткою, не тягнути та не відривати шматки льоду. Лід біля основи рослин краще залишити танути природно.

Також варто уникати солі для розморожування поблизу саду, адже вона шкодить ґрунту та корінню.

Плануйте весну вже зараз

Зима — ідеальний час для стратегічних рішень. Контейнерні дерева та кущі можна висаджувати вже на початку зими, щоб вони встигли укорінитися.

Багато багаторічних рослин і трав потребують холодної стратифікації, тому насіння можна висівати зараз і залишати під снігом, навесні воно проросте природним шляхом.

Зимове садівництво — не про активні дії, а про обережну присутність, спостереження та турботу. Саме у ці місяці закладається фундамент здорового, гармонійного саду, який навесні віддячить буйним ростом і красою.