Як часто потрібно поливати розсаду: найкращий розклад для здорового зростання

Розсада

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Сіянці — це молоді рослини, і, як і всім рослинам, їм потрібна вода, щоб вижити. Вода необхідна на стадії проростання, щоб насіння могло дати сходи. Коли рослини починають розвиватися та пускають коріння, їм потрібна постійна волога, щоб вирости достатньо великими для цвітіння та плодоношення.

Частота поливання розсади є крихким балансом: занадто мало води швидко вб’є розсаду, але занадто багато води може спричинити її гниття, що також призведе до передчасної загибелі.

Тому GardeningKnowHow зробили інструкцію для городників, яка допоможе їм тримати баланс вологи.

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Початок посіву в приміщенні дає змогу краще контролювати середовище вирощування, ніж прямий посів насіння в саду, але в будь-якому разі садівникам доведеться навчитися поливати розсаду, щоб допомогти їй вирости міцною.

У разі садіння насіння не потрібно багато техніки, але слід забезпечити рослини достатньою кількістю вологи і розуміти, скільки світла потрібно розсаді. Виконайте все правильно — і все інше стане на свої місця.

Розрізняють три основних етапи вирощування молодих рослин: проростання, розвиток розсади і період її висадження в сад. Потреби у воді різні для кожної фази зростання розсади.

Пророщення

Навчитися пророщувати насіння є життєво важливим першим кроком зростання рослини, що забезпечує розвиток коренів і пагонів. До проростання насіння знаходяться в стані спокою, і без води вони залишаться такими. Замочування насіння перед садінням дасть йому фору. На ранніх стадіях мета полягає в тому, щоб середовище для вирощування було вологим, але не мокрим — інакше насіння загниє.

Накриття горщиків з насінням прозорим поліетиленовим пакетом дозволить зберегти вологу. Однак простіше використовувати кришку, призначену для виконання цієї роботи, наприклад, купол для зволоження з вентиляційними отворами, або кришку з крапельним зрошенням, яке м’яко зволожує. Використання кришки означатиме, що вам рідко доведеться поливати під час процесу пророщування, але перевіряйте їх кожні кілька днів, щоб побачити, чи ґрунт не почав висихати.

Використання лійки надто руйнівне для дрібного насіння та ніжної розсади, тому використовуйте бризкалку двічі на день на ранніх стадіях.

Розвиток розсади

Після того, як насіння перетвориться на розсаду, вам потрібно буде продовжувати регулярне поливання. Плануйте ретельно поливати їх щоразу, коли ґрунт відчуває сухість, принаймні кожні кілька днів. Це особливо важливо в перші кілька тижнів, оскільки коріння повинні рости і приживатися.

На цьому етапі зазвичай найкраще поливати знизу (у піддон), але ви можете поливати зверху, використовуючи невелику лійку. Направляйте потік на ґрунт, а не на верхівку розсади.

Загартовування й пересадження в ґрунт

Загартовування розсади — це процес підготовки нових рослин до життя в саду. Окрім зниження температури та надання їм поступового збільшення кількості часу на вулиці, почніть зменшувати поливання. Якщо ви поливали в приміщенні щодня, скоротіть це до одного разу на два дні.

Частота поливання розсади на відкритому повітрі під час пересадження залежить від погоди, але необхідно регулярно перевіряти рівень вологості ґрунту, особливо протягом тижнів після нього. Потрібна достатня кількість води, щоб розсада була міцною та росла.

Найкращий спосіб поливання для розсади

Найкращий спосіб поливання розсади різний для різних стадій зростання. Під час проростання обприскування насіння добре працює, забезпечуючи добре покриття без надлишку вологи. Поливають розсаду з пульверизатора.

У міру розвитку насіння нижній полив є найкращим рішенням, а також підходить для розсади в торф’яних горщиках. Просто поставте горщики з насінням у піддон із водою, щоб вода просочувалася крізь середовище для вирощування знизу. Це краще, ніж прямий полив, оскільки насіння не проштовхується в ґрунт і не вимивається з місця. Не виймайте горщики з ємності з водою, доки поверхня середовища для вирощування не стане вологою — це може зайняти від 10 до 30 хвилин.

Найкращий час для поливання розсади — зазвичай ранок. Це, звичайно, так, коли ви переносите розсаду на вулицю, оскільки хочете, щоб ґрунт висох до вечірньої прохолоди. Але поки вона в приміщенні, можна її поливати щоразу, коли ви бачите, що ґрунт сухий.

Скільки поливати розсаду за кожен сеанс

Незалежно від того, чи поливаєте лотки для насіння або горщики зверху чи знизу, вам потрібно рівно стільки вологи, щоб ґрунт був вологим усюди, але тоді надлишок має витекти. Після того, як насіння буде пересаджено на відкритому повітрі, достатньо полийте, щоб ґрунт був вологим, принаймні протягом перших кількох тижнів. Повільно зменшуйте кількість води.

Не вливайте занадто багато води, оскільки розсаду легко перелити. Якщо ґрунт мокрий, а не просто вологий, розсада може гнити. Хороший дренаж відіграє вирішальну роль у цьому розрізненні.

Ознаки надмірного та недостатнього поливання

Розсада відреагує, якщо їй не буде достатньо води. Листя може в’янути, ставати сухим і починати буріти. Однак найпоширенішою серйозною помилкою садівників під час поливання розсади є його надмірна кількість. Перезволоження є основною причиною загибелі розсади. Якщо ви використовуєте занадто багато води, розсада може почати гнити.

Що впливає на частоту поливання

Частота поливання залежить від типу ґрунту, типу контейнера та вашого клімату. Ідеальна вихідна суміш для насіння має бути добре дренованою з достатньою кількістю матеріалу, що утримує вологу. Ємність повинна мати дренажні отвори.

Може знадобитися більш часте поливання, якщо висока освітленість або висока температура висушують ґрунт швидше. У міру того, як розсада підросте, можливо, вам також доведеться збільшити кількість води.

На грядці частота поливання залежить від клімату. Якщо часто йдуть дощі, вам доведеться менше турбуватися про нього.

Чи потрібно змінювати режим поливаня, коли розсада росте

Так, розсаду необхідно регулярно поливати, щоб ґрунт був вологим. Це потрібно робити, коли поверхня ґрунту підсохне. Оскільки більші саджанці потребують додаткової вологи, вони можуть поглинати доступну воду швидше.

Чи впливає тип розсади на потреби поливання

Немає загального правила, що розсаді овочів потрібно більше води, ніж розсаді квітів, і навпаки. Кількість води, яку потребує розсада, залежить від розміру саджанця та ступеня сухості ґрунту.

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