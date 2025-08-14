Як підтримати імунітет дитини під час адаптації у садочку: поради лікарки

Як підтримати імунітет дитини під час адаптації у садочку / © Credits

Дитяча неврологиня Ольга Топоркова наголошує, що зміна звичного середовища, новий режим і контакт з великою кількістю дітей можуть знизити захисні сили організму, але цього можна уникнути, якщо правильно підтримати імунітет.

Подбайте про достатнє споживання води

Загальний обсяг води для дитини — приблизно 30 мл на 1 кг ваги на добу. Це має бути негазована вода, за бажанням можна додати кілька крапель лимонного соку чи приготувати несолодкий узвар.

Вода:

підтримує роботу лімфатичної системи,

допомагає швидше відновлювати слизові оболонки (профілактика хронічних тонзилітів і ринітів),

покращує травлення та роботу ферментів.

Лайфгак: дайте дитині власну пляшечку з веселим дизайном, щоб пити воду було цікавіше.

Обмежте надлишок простих вуглеводів

Солодощі, булочки та солодкі напої можуть перевантажувати імунну систему, знижувати її здатність швидко реагувати на віруси та бактерії. Краще замінювати їх:

фруктами,

ягодами,

горіхами,

йогуртом без цукру.

Дотримуйтеся режиму сну

Недосипання — прямий ворог дитячого імунітету. Малечі дошкільного віку потрібно 10–12 годин сну на добу, причому важливо засинати й прокидатися в один і той самий час.

Щоденні прогулянки на свіжому повітрі

Лікарка радить 1,5–2 години активного перебування на вулиці щодня. Навіть у прохолодну погоду виходьте гуляти — це загартовує організм. Не перевдягайте дитину, адже перегрів так само шкідливий, як і переохолодження.

Вітамінна підтримка

Вітамін С — 250 мг на добу для дітей у профілактичних цілях, краще з біофлавоноїдами, які підсилюють його дію. У зимовий час отримати достатньо вітаміну С з їжею важко, тому варто додатково приймати добавки.

Вітамін D — профілактична доза для дітей до 6 років становить 1000 МО на добу. Але перед прийманням корисно здати аналіз, адже за дефіциту може знадобитися інша доза.

Зменшуйте стрес

Адаптація у садочку — не лише фізичне, а й емоційне випробування. Читайте разом книги про садочок, обговорюйте день, хваліть дитину за маленькі успіхи. Спокій та підтримка з боку батьків — найкращий антистресовий засіб.

Правильне харчування, питний режим, повноцінний сон, щоденна активність і вітамінна підтримка — це прості, але дієві способи допомогти дитині швидше адаптуватися до нового середовища та залишатися здоровою.