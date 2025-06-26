Як зрозуміти, що у дитини тривожність або ОКР: розповідає лікарка

Як зрозуміти, що у дитини тривожність або ОКР / © Credits

Реклама

Дитяча неврологиня Ольга Топоркова застерігає: багато симптомів батьки можуть сприймати як «примхи» чи «особливості характеру», однак за цим можуть ховатися реальні проблеми, які потребують уваги.

Дитяча тривожність і ОКР

Тривожний розлад — це хронічне відчуття страху, неспокою чи очікування небезпеки, яке заважає дитині нормально функціонувати.

Обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) — це психологічний стан, за якого дитина страждає від нав’язливих думок (обсесій) та змушена виконувати ритуальні дії (компульсії), щоб заспокоїти себе.

Реклама

«Багато батьків звертаються зі скаргами на те, що дитина постійно щось рахує, перевіряє двері чи світло, не може вийти з дому без певної послідовності дій. Це може бути сигналом про ОКР» — пояснює лікарка.

Симптоми, на які варто звернути увагу

Постійне хвилювання та страх зробити помилку. Дитина надто переживає через оцінки, слова вчителя чи власну поведінку.

Нав’язливі думки чи дії. Повторне миття рук, перевірка замків або вимикачів, підрахунок предметів, обов’язкові «ритуали» перед сном або виходом із дому.

Порушення сну. Дитина важко засинає, часто прокидається вночі, жаліється на «перевтому», скаржиться на тривожні думки перед сном.

Сенсорна чутливість. Непереносимість яскравого світла, гучних звуків, певних тканин або запахів.

Підвищена втомлюваність, дратівливість, замкненість. Дитина швидко втомлюється, реагує емоційно на дрібниці, уникає спілкування з однолітками.

Причини виникнення

Тривожні розлади та ОКР можуть мати біологічну, психологічну та соціальну природу:

Порушення хімічних процесів у мозку — зокрема дисбаланс серотоніну та дофаміну.

Генетична схильність — діти, у яких у родині були випадки тривожних або обсесивних розладів, вразливіші.

Особливості нервової системи — гіперзбудливість, знижена стресостійкість.

Стресове чи нестабільне середовище — розлучення батьків, булінг, війна, переїзди, хронічна тривога у родині.

Високі вимоги до дитини — гіперперфекціонізм, завищені очікування з боку батьків або школи.

«Ці стани не виникають „на рівному місці“. Вони завжди пов’язані з комплексом факторів і важливо не шукати винного, а шукати підтримку для дитини», — підкреслює лікарка.

Коли звернутися до лікаря

Зверніться по консультацію до невролога чи дитячого психотерапевта, якщо:

Реклама

Симптоми тривають довше 2–4 тижнів;

Вони впливають на щоденне життя дитини — заважають вчитися, гратися, спілкуватися;

Дитина відчуває емоційний дискомфорт або говорить про страхи, відчуття провини чи небажання жити (навіть жартома).

Допомога

Поговоріть без тиску — дайте дитині зрозуміти, що ви поруч і готові вислухати.

Не знецінюйте переживання — уникайте фраз на кшталт «не вигадуй» чи «перестань».

Допоможіть впоратися з емоціями — навчіть дихальних технік, медитацій чи ведення щоденника почуттів.

Обмежте надмірний інформаційний вплив — менше новин, соціальних мереж і «дорослих» тем.

Зверніться до фахівця — у багатьох випадках дитині потрібна допомога психолога, а іноді й медикаментозна підтримка.

Тривожність та обсесивно-компульсивний розлад — це не каприз і не «провина» дитини, а реальний стан, який можна та потрібно коригувати.

Завдяки підтримці батьків, чутливому ставленню та вчасному втручанню фахівців, діти можуть повернутися до спокійного, радісного дитинства. Пам’ятайте, що уважність — найкращий захист здоров’я вашої дитини. Якщо щось вас насторожує — не чекайте. Краще зайвий раз звернутися за порадою, ніж заплющити очі на проблему.