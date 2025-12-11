Мем-культура: як підлітки перетворюють хаос на спільноти / © Credits

Підлітки зараз живуть у світі, де меми та вірусні відео не просто смішні картинки, а справжній спосіб спілкування та належності до своєї спільноти. Від мемів до Брейнрот (у буквальному перекладі «гниття мозку» — розмовний термін для опису інтернет-контенту, який має низьку якість) — ці абсурдні тренди здаються дорослим безглуздими, але для молоді вони виконують важливу роль, а саме створюють мову, в якій можна жартувати, ділитися та відчувати себе «своїм», про це розповіло видання SheKnows. У хаосі відео, звуків і нескінченних мемів підлітки знаходять спільноту, розвагу та спосіб втекти від щоденного стресу.

Для дорослого ока це має вигляд хаотичного шуму: уривки відео, смішні звуки, абсурдні монтажі. Але для підлітків це серйозний культурний код. Мем-культура — це не просто смішне відео, це спосіб бути частиною спільноти та ділитися хаосом.

Глибока логіка хаосу

Підлітки відчувають абсурд мемів як літературну форму свого покоління. Вони не просто сміються, вони відстежують розвиток жарту, його «генеалогію», обговорюють, яка версія відео перетворилася на ремікс, а яка стала частиною певного мікротренду.

Ця здатність бачити структуру хаосу створює спільну мову, яка дозволяє підліткам сказати: «Ми з однієї частини інтернету». Абсурд стає мостом між ними, мініритуалом приналежності.

Чому підліткам подобається абсурд

Брейнрот — це термін, яким підлітки описують меми чи фрази, які захоплюють їхню увагу в абсурдний спосіб. Це не хвороба, це сміхова форма психологічного релізу. Сучасний світ здається підліткам надто важким і перевантаженим — навчання, соцмережі, очікування та новини, а мем-культура дозволяє «скидати пар» і трохи контролювати хаос навкруги. Гумор дає маленьке відчуття контролю, дозволяє перевинайти культуру, до якої ти мусиш підлаштовуватися.

Хаос як спільнота

Підлітки не споживають меми поодинці. Вони обговорюють відео у групових чатах, імітують звуки та сцени у школі, виправляють одне одного, якщо хтось «не в курсі» та радіють, коли хтось новий «заробляє право» розуміти меми.

Це цифрова версія секретного рукостискання. Мініпочуття приналежності, інакше кажучи, підлітки не просто діляться жартами, вони діляться собою.

Брейнрот одночасно є грою та способом впоратися зі стресом. Абсурдні меми розвантажують нервову систему, допомагають сміятися над серйозними проблемами та дозволяють експериментувати з ідентичністю та гумором у безпечному середовищі.

Але якщо гумор перетворюється на постійну самокритику чи депресивні жарти, це сигнал звернути увагу на психоемоційний стан підлітка.

Що важливо знати дорослим

Батькам необов’язково розуміти кожен мем, головне — спостерігати за емоційним тоном: сміх, радість, легкість — це здорово. Якщо гумор стає похмурим і одноманітним, можливо, настав час поговорити.

Підлітки легко рухаються між трендами, так само як попередні покоління використовували сленг або музику. Медіа змінюється, функція залишається колишньою — об’єднувати, розважати та створювати власний маленький світ у великому цифровому хаосі.

Брейнрот та інші меми не свідчать про «інтелектуальний занепад». Вони сигналізують про глибоко людське, підлітки використовують абсурд, щоб зв’язатися з однолітками, розвантажитися, попрактикуватися у гуморі та самовираженні, створити приватний простір у публічному цифровому світі. Вони знають, що ці розваги не мають сенсу, але у цьому й вся суть.