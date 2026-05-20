Про це потрібно подбати: 8 поширених помилок вирощування помідорів, які псують урожай і смак

Ви, мабуть, чули, що помідори легко вирощувати. Але насправді існує дивовижна кількість помилок, яких люди часто припускаються під час вирощування цих рослин.

Якщо ви хочете виростити кращі томати, скористайтеся порадами професіоналів Good Housekeeping та уникайте цих поширених помилок.

Такі речі, як садіння розсади в невідповідний час, нехтування правильним режимом догляду за рослиною або вибір неправильного сорту можуть призвести до того, що помідори будуть зовсім не такими, як треба. Деякі з них можуть загинути рано, деякі — ніколи не вирости до потрібного розміру, а деякі можуть бути трохи прісними на смак.

Занадто раннє садіння

Найкращий час року для висадження помідорів залежать від погоди та кліматичних умов вашого регіону. Перш ніж вирощувати помідори на вулиці, нічна температура повинна стабільно триматися вище 10 градусів, а денна — 15 градусів або вище. Розсада дуже чутлива до заморозків і низьких температур, тому занадто раннє садіння може призвести до її загибелі або затримки росту.

Недостатнє забезпечення поживними речовинами

Не забувайте підживлювати свої помідори. Після того, як вони почнуть плодоносити, вашим томатам особливо потрібне постійне надходження поживних речовин, щоб вони продовжували плодоносити та залишалися здоровими.

Нехтування обрізанням

Обрізання має важливе значення для загального здоров’я томатів. Якщо недостатньо обрізати пагони (які з’являються біля основи головного стебла та бічних гілок) та нижнє листя, це може призвести до надмірного розростання листя та обмеження врожайності. Якщо залишити бічні пагони, у вас буде занадто щільний листяний покрив, що створює сприятливі умови для потенційних шкідників і хвороб.

Помідори — витривалі рослини, вони добре переносять обрізання. Також рекомендується обрізати будь-яке листя, яке безпосередньо контактує з ґрунтом, оскільки воно може сприяти поширенню хвороб, що передаються через ґрунт. Не бійтеся обрізати будь-які зайві пагони, які утворюються на ваших кущах томатів. Кожна нова гілка, яка виростає, забирає енергію у рослини, тож якщо ви хочете перенаправити її на щбільшення врожаю на тих гілках, що вже плодоносять, обріжте всі нові гілки.

Нерегулярне поливання

Помідори добре ростуть у вологому (але не перезволоженому) ґрунті. Не впевнені, що зможете регулярно поливати свій город? Встановіть систему зрошення з таймером, щоб рослини отримували однакову кількість води протягом місяця, і вам не доводилося думати про це. Пам’ятайте про кількість опадів і коригуйте графік поливання, якщо випадає багато дощу, оскільки надмірне зволоження може призвести до загнивання коренів.

Занадто щільне садіння розсади

Розсаду помідорів потрібно висаджувати на відстані від 45 до 60 см одна від одної. Без дотримання належної відстані саджанці не матимуть достатньої циркуляції повітря, що може підвищити ризик появи шкідників. Крім того, вони конкуруватимуть за сонячне світло, воду й поживні речовини, якщо висадити їх занадто близько один до одного.

Відсутність належної опори

Незалежно від того, вирощуєте ви детермінантний чи індетермінантний сорт, ваші рослини томатів потребують опори — підійдуть сітки, кілки для рослин або більш стаціонарна конструкція, наприклад, шпалера.

Помідори мають властивість випускати безліч пагонів, на яких визрівають плоди. Без належної опори вага гілки може виявитися занадто великою, що призведе до їх провисання чи навіть відламування. Рослина продовжуватиме випускати пагони протягом усього сезону, тому вам знадобиться висока й міцна система опори.

Збирання врожаю в невідповідний час

Якщо не зібрати помідори вчасно, коли вони дозріли, вони можуть розтріскатися або зіпсуватися, що приваблює небажаних комах і шкідників до вашого городу. Можна збирати їх, коли вони повністю дозріють, або за кілька днів до цього, щоб дати їм дозріти в приміщенні.

Вибір невідповідного сорту

Від старовинних сортів до крихітних чері — томати бувають різних форм і розмірів. Зважте на розмір вашої ділянки та вирішіть, потрібен вам детермінантний чи індетермінантний сорт. Детермінантні помідори займають менше місця і ростуть кущиком, що робить їх ідеальними для контейнерного вирощування, але плодоносять вони зазвичай лише протягом двох тижнів. Індетермінантні сорти утворюють довші лози до 2,5–3 метрів заввишки і зазвичай дають смачні плоди протягом усього сезону.

