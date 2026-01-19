Проблема ранньої вагітності: як стара система виховання дітей формує нові ризики для країни

Реклама

Як пише OBOZ.UA із посиланням на фахівців із питань захисту прав дітей, медиків та психологів: війна не створила нові проблеми — вона різко загострила старі. Однією з таких є хронічна слабкість системи роботи з підлітками, особливо тими, хто перебуває під опікою держави. В інституційних закладах роками ігнорували комплексну психологічну, освітню та виховну складову, зводячи турботу про дитину до базового утримання.

Саме в цьому контексті експерти говорять про явище, яке часто замовчується або зводиться до «індивідуальних історій», хоча насправді має чітко виражений системний характер. Ідеться про раннє батьківство серед підлітків, яке фіксується в Україні не перший рік і має стійку кореляцію з інституційним вихованням. За оцінками профільних спеціалістів, близько половини випадків ранньої вагітності припадає на вихованців інституційних закладів.

Гінекологи та фахівці центрів роботи з молоддю підкреслюють: у 14-15 років неможливо «втрутитися вчасно», якщо до цього не було багаторічної системної профілактики. Відсутність базових знань про власне тіло, межі безпеки, відповідальні стосунки та репродуктивне здоров’я — це наслідок не вибору дитини, а бездіяльності дорослих. Запобігання таким ситуаціям є прямим обов’язком батьків, законних опікунів, вихователів і держави. Якщо цього не сталося — відповідальність лежить саме на них.

Війна лише поглибила ризики. Масові евакуації, тимчасові шелтери, скупченість, постійні переїзди та кадровий дефіцит соціальних працівників послабили контроль і підтримку. У таких умовах питання приватності, особистих кордонів і безпеки підлітків стають особливо вразливими. Психологи застерігають: діти, які пережили втрату дому або родини, часто компенсують травму ризикованою поведінкою — і без належного супроводу наслідки можуть бути незворотними.

Україна досі утримує одну з найбільших у Європі інституційних систем, де дитина залишається «одиницею на балансі», а не суб’єктом із правом на захист, розвиток і майбутнє. Витрачаючи мільярди гривень на утримання стін, держава недофінансовує людський капітал — психологічну допомогу, менторські програми, роботу з підлітками та сімейні форми виховання.

Експерти сходяться в одному: профілактика соціальних криз, зокрема й тих, що проявляються у підлітковому віці, має розглядатися як питання національної безпеки. Без докорінного перегляду підходів до захисту дитинства Україна ризикує зіткнутися з відкладеними наслідками війни — вже не на фронті, а всередині суспільства.

Діти війни — це майбутні громадяни країни, відповідальність за яких лежить на дорослих уже сьогодні.