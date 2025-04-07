Рослини, які швидко заплетуть альтанку, арку чи паркан: 5 найефектніших варіантів

Гліцинія / © ТСН

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Виткі рослини можуть прикрити не дуже естетичну стіну або паркан , створити затишок в альтанці, також вони незамінні там, де простір саду обмежений, оскільки їм потрібно дуже мало землі для зростання.

Які ліани якнайшвидше заплетуть ваші поверхні та створять яскравий акцент в саду, розповідає GardeningKnowHow .

Є ліани, які в’ються, і є такі, що прикріплюються за допомогою вусиків і повітряних корінців. Більшості цих лоз знадобиться опора, стіна або конструкція, щоб вирости вертикально.

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Гліцинія

Гліцинія / © ТСН

Під час вирощування цих швидкозростальних квітучих ліан необхідний правильний догляд. Гліцинії можуть вирости до 12 м завдовжки. Деревні стебла звиваються і обертаються один навколо одного, щоб витримати вагу рослини. Їм найкраще підійде міцна альтанка або подібна опора. Навесні на стеблах з’являються суцвіття від фіолетових до білих квітів, а деякі сорти створюють ще одне видовище цвітіння пізніше в період вегетації. Цвітіння більшості видів запашне і приваблює різноманітних запилювачів.

Лозам гліцинії потрібне сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Рослини потребують великої кількості води, особливо в перший рік після приживлення. Вони також добре реагують на обрізування, яке слід проводити в кінці зими або ранньою весною. Одним із найкращих сортів є «Blue Moon», який дає лавандово-блакитні квіти на дуже керованій ліані завдовжки 3,1 м.

Кампсис

Кампсис

Кампсис є агресивною рослиною, і може вийти з-під контролю без ретельного догляду. Але ця рослина чудова, коли цвіте, а ніжні листочки, що прикрашають її, надають їй мереживного вигляду. Трубчасті квіти від червонувато-помаранчевого до рожевого кольору квітнуть довго і ефектно.

У зрілому віці ця лоза може досягати 12 м. Це одна з найкращих швидкозростальних ліан для парканів та інших вертикальних конструкцій. Кампсис витривалий і практично переносить будь-який тип ґрунту. Посадіть його там, де він буде освітлений сонцем — і через кілька років навесні ви матимете чудові квіти по всій рослині.

Клематис

Клематис / © ТСН

Існує понад 2500 видів цієї рослини. Вирощування лоз клематисів є простим і може давати незрівнянні чудові квіти. Більшість цих рослин досить стійкі. Доступні сорти як з одним, так і з подвійним цвітінням. Одним із найкрасивіших є «Жозефіна», сорт з подвійним бузково-рожевим цвітінням.

Ці рослини потребують опори, коли піднімаються, і їх, можливо, доведеться підв’язувати, коли рослина дозріє. Клематисам потрібен добре дренований ґрунт на сонячному місці. Грунт слід підтримувати вологим, але не мокрим. Може знадобитися кілька років, перш ніж нові лози зацвітуть, але коли вони зацвітуть, воно того варте.

Фіолетова пасифлора

Фіолетова пасіфлора / © Credits

Пасифлора також відома як Maypop, за назвою їстівних плодів, які вона виробляє. Вирощувати пасифлору — справа вдячна. Вони можуть виростати до 3-12 м за рік і мати неймовірне цвітіння. Більшість сортів витривалі. У холодному кліматі лоза опадає, а взимку відмирає. У теплих регіонах стебла дерев’яніють і зберігаються. Більшість сортів мають фіолетові квіти, але деякі мають поєднання рожевого та білого.

Добре росте на дренованих ґрунтах із середньою родючістю, на сонячних місцях. Лози пасифлори прикріплюються до вертикальних конструкцій за допомогою вусиків, і їм може знадобитися допомога з рослинними зв’язками, коли вони піднімаються до сонця.

Дівочий виноград

Дівочий виноград / © Credits

Ця ліана може вирости до 6,1 м лише за один рік. Коли він стиглий, може досягати висоти 15 м. Ці надзвичайно швидкозростальні рослини відомі своїм темно-зеленим пальчатим листям. Квіти непомітні та не заслуговують на увагу, за винятком того, що вони дають темні, фіолетово-чорні ягоди, які є чудовим джерелом їжі для птахів. Саме ці птахи привели до думки, що виноградна лоза є інвазивною. Ягоди легко вкорінюються, щоб пустити нові рослини. Догляд за ліаною легкий: просто обріжте ягоди, якщо ви не хочете, щоб ліана поширилася на інші ділянки.

Рослина пристосовується до будь-якого типу ґрунту та освітлення. Восени вона демонструє чудове листя — від яскраво-червоного до бордового. Це дуже витривалі рослини, які ростуть на будь-яких ґрунтах.

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