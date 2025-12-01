Сміливість бути собою: як зіркова мама Ніколь Кідман виховує впевнених підлітків

Ніколь Кідман із доньками / © Associated Press

У час, коли зростати під прицілом камер непросто навіть звичайним підліткам, Ніколь Кідман демонструє дивовижний спокій. Ба більше — захоплення. Акторка, володарка «Оскара» та ікона Голлівуду, зізналася, що її доньки, яких вона виховує разом з колишнім чоловіком Кітом Урбаном, справляються з тиском соцмереж впевненіше, ніж вона сама у дорослому віці, про це розповіло видання SheKnows.

«Вони мають броню, якої ми не мали»

В інтерв’ю для Interview Magazine Ніколь Кідман відверто поговорила з Аріаною Ґранде про публічність, критику та життя у «великому акваріумі».

Ґранде зізналася, що слава інколи перетворюється на пастку: «Ти думаєш, що звикла. А потім розумієш, що кожен твій рух аналізують. І тобі стає важко навіть виходити з дому».

Кідман відповіла з розумінням, адже надто добре вона знає, що таке життя під мікроскопом. Але далі акторка сказала фразу, яка стала головною тезою розмови: «Мої підлітки ніби мають броню, якої я ніколи не мала. Вони просто вже знають, як із цим жити».

За словами акторки, покоління Z і альфа зростає у світі, де онлайн-критика — річ буденна. І замість того, щоб драматизувати, багато підлітків навчились фільтрувати її. Саме не драматизувати чи страждати, а фільтрувати. Не заглиблюватися, а відпускати. Вони просто жартують і рухаються далі.

Не надавайте критиці сили

Це не просто здібність покоління — це результат домашнього виховання. В інтервʼю для видання Vogue Ніколь розповідала, що навчає своїх дівчат не тримати чужі слова в серці. Особливо зараз, коли вони роблять перші кроки у модельному світі — місці, де думку незнайомців роздають, як дрібну монету. Її порада донькам проста та дуже м’яка, але водночас залізна: «Просто відійди від цього. Не дозволяй чужим словам зламати тебе». Чи легко так жити? Ні. Чи допомагає це? Безумовно. Акторка чесно зізнається, що їй страшно, що вони входять у публічний простір. Але вона сама почала працювати у 14 років, тож не має права їх зупиняти.

Підлітки прекрасні

У розмові з виданням Elle акторка сказала фразу, яка чудово описує її підхід до материнства: «Я обожнюю підлітків. Я знаходжу їх просто неймовірними». Таке бачення — ніби свіжий ковток повітря. Адже суспільство часто малює цей період як «складний», «вибуховий», «некерований», а Кідман бачить у підлітках — силу, гнучкість і життєстійкість. І ще, здатність не брати життя надто близько до серця.

Можливо, саме це і є суперсилою покоління, яке виросло на мемах, гейтерах і швидких реакціях. Покоління, яке не боїться бути смішним, голосним і дивним. Покоління, яке вміє жити тут і зараз.

Підлітковий вік сьогодні — це ера безперервної видимості, тож здатність «відпустити» інтернет-хаос — це не просто навичка. Це емоційне виживання. Отже коли Ніколь Кідман говорить про своїх доньок із повагою, без знецінення їхнього досвіду, вона показує нову модель батьківства, в якій є підтримка, а не осуд, повага, а не контроль і віра у те, що нове покоління справді знає, що робить.

Сандей Роуз, Ніколь Кідман і Фейт Маргарет / © Associated Press

«Я дивуюсь тому, як багато вони витримують і як легко справляються з тим, що нас би зламало». І є у цьому щось дуже втішне, можливо, наші діти й справді встояли там, де ми впали. І тепер вони можуть навчити нас — дорослих, більшої легкості життя.