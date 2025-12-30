Топ-5 кольорів для ванної кімнати: головні тренди 2026 року

Ванна кімната / © Credits

Епоха стерильно-білих ванних відходить у минуле. Їй на зміну приходять теплі, природні, заспокійливі відтінки, які допомагають відчути зв’язок із собою та природою.

Видання Real Simple зазначило, що нові кольори тісно пов’язані з актуальними матеріалами: органічною плиткою, вінтажними формами, натуральним каменем і металами теплих відтінків.

Теракота

Теплі глиняні відтінки впевнено змінюють класичні нейтральні кольори. Теракота асоціюється з мексиканськими мотивами, тосканськими віллами та сонцем, яке ніби залишається на стінах протягом усього дня. Теплі нейтральні тони створюють ефект кокона — захищеного та затишного простору.

Теракотові стіни чудово балансують холодні поверхні ванної кімнати — кераміку, скло та камінь. Поєднуйте їх із матовою чорною фурнітурою чи латунню для сучасного звучання. А за денного світла цей колір буквально світиться та створює ефект «сонячної ванни».

Зелені відтінки трави та моху

Природні зелені відтінки, як от шавлія, олива чи м’який мох, залишаються серед фаворитів дизайнерів і у 2026 році. Ці кольори заспокоюють і створюють органічну атмосферу, особливо у поєднанні з дубом, мармуром і теплими металами.

Зелений у ванній миттєво створює відчуття спа-простору. Він ідеально підходить як для ранкового налаштування на день, так і для вечірнього розслаблення. Натуральні текстури, наприклад, ротанг, лляні штори та дерев’яні шафки, лише підсилюють цей ефект.

Молочно-білий

Здається, що нового може бути у білому кольорі, проте саме м’який, кремовий білий стає альтернативою холодному стерильному білому. Такий відтінок виглядає тепліший та делікатніший, створює затишнішу атмосферу. Він ідеальний для тих, хто не хоче ризикувати, але прагне оновлення.

Ще одна перевага — молочно-білий дозволяє «грати» з деталями. Ви можете легко змінювати рушники, штори чи аксесуари, але не перефарбовувати стіни та кожного разу отримувати новий настрій.

Кам’яні відтінки

Темні, кам’яні кольори — ще один яскравий тренд 2026 року. Відтінки сланцю, вугілля та графіту додають ванній кімнаті характеру та сучасної суворості. Щоб простір не здавався надто холодним, варто поєднувати такі кольори з:

теплим деревом

керамічними текстурами

живими рослинами

Ці відтінки добре працюють у різному освітленні, а також допомагають структурувати простір, роблять навіть дрібні деталі візуально продуманими, а не випадковими.

Морський блакитний

Ванна кімната — це наш особистий «курорт», тож морські відтінки знову в моді. У 2026 році це не яскраві бірюзові кольори, а приглушені, вінтажні блакитні, які нагадують старі басейни та спортивні клуби середини XX століття.

Такі кольори мають свіжий, легкий та водночас благородний вигляд. Світло-блакитні стіни у поєднанні з глянцевою плиткою чи мозаїкою створюють відчуття простору та чистоти. Навіть насиченіші сині відтінки можуть працювати як акцент, особливо у гостьових санвузлах.

Тренди 2026 року у дизайні ванних кімнат — це про емоції, природність і комфорт. Замість безликих рішень — індивідуальність, теплі відтінки та простір, у якому хочеться затриматися трохи довше. Колір більше не просто фон. Він стає настроєм.