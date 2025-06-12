Топ-5 вуличних рослин, які напрочуд легко виростити з живців / © Associated Press

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Все, що вам потрібно — це кілька здорових гілочок, правильний ґрунт та трішки уваги. У результаті ви отримаєте нових зелених улюбленців, які тішитимуть вас багато років. Видання Real Simple підготувало добірку з 5 найкращих вуличних рослин, які дуже легко вирощувати з живців, а також поділилося корисними порадами для кожної з них.

Герань

Герань — справжня зірка садів і балконів. Вона тішить різноманіттям кольорів: рожеві, червоні, пурпурові, білі та навіть двокольорові квіти створюють затишну атмосферу.

Чому її варто вирощувати з живців: герань дуже легко укорінюється зі свіжих, м’яких пагонів, які краще зрізати навесні чи влітку. Найкраще вибирати здорові пагони довжиною близько 10 см.

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Догляд:

Освітлення: сонце чи легка напівтінь.

Ґрунт: добре дренований, багатий на органіку.

Полив: регулярний, проте помірний — герань не любить застою води.

Порада: після вкорінення живців можна підрізати верхівки для формування густого куща.

Лаванда

Лаванда — символ Провансу, аромат якої одразу створює атмосферу релакса. Її сріблясто-зелене листя та фіолетові колоски цвітуть з весни до літа.

Чому її варто вирощувати з живців: лаванду легко розмножувати як із м’яких весняних пагонів, так і з напівздерев’янілих гілочок наприкінці літа.

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Догляд:

Освітлення: сонце.

Ґрунт: піщаний, добре дренований, сухий.

Полив: рідкісний — краще засуха, ніж перезволоження.

Порада: обрізайте після цвітіння для стимулювання нових пагонів.

М’ята

М’ята — незамінна рослина для літніх напоїв, салатів, десертів і навіть косметичних процедур.

Чому її варто вирощувати з живців: це одна з найпростіших рослин для розмноження. Достатньо відламати здоровий пагін та поставити його у воду. Вже через 7–10 днів з’являться корінці.

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Догляд:

Освітлення: сонце чи напівтінь.

Ґрунт: пухкий, родючий, вологий.

Полив: частий, але без застою води.

Порада: висаджуйте м’яту в окрему ємність, адже вона дуже агресивно розповсюджується.

Камелія

Камелія — справжня королева весняного саду з вишуканими квітами у рожевих, червоних, білих чи жовтих тонах.

Чому її варто вирощувати з живців: камелія найкраще розмножується з напівздерев’янілих живців у серпні-вересні. Використовуйте стимулятор росту коренів для кращого укорінення.

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Догляд:

Освітлення: напівтінь.

Ґрунт: кислий, пухкий, добре дренований.

Полив: рівномірний, не допускайте пересихання.

Порада: забезпечте камелії захист від зимових вітрів та різких перепадів температур.

Цинія

Цинія — яскравий акцент будь-якої клумби з різнобарвними квітами: рожевими, червоними, оранжевими, жовтими, білими та багатоколірними.

Чому її варто вирощувати з живців: навіть із живців цинії прекрасно вкорінюються — виберіть 15-сантиметрову гілочку без бутонів і занурте у воду чи легкий пісок для укорінення.

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Догляд:

Освітлення: повне сонце.

Ґрунт: легкий, пухкий, добре дренований.

Полив: помірний.

Порада: слідкуйте за появою борошнистої роси у вологу погоду — обробляйте профілактично.

Універсальні поради

Завжди використовуйте чистий гострий секатор.

Зніміть нижнє листя, щоб запобігти гниттю.

Використовуйте стимулятор коренеутворення (гормональний порошок або медову воду).

Створіть мініпарничок: накрийте горщик прозорим пакетом до появи коренів.

Забезпечте тепле місце з розсіяним світлом.

Розмноження рослин живцями — це не лише економно, але й захопливо. Ви створюєте нові рослини власноруч, даруєте собі задоволення від догляду за зеленими улюбленцями, наповнюєте сад або балкон життям та красою. А головне — все це доступно навіть новачкам.