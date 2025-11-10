Реклама

Фітнес-тренерка Руслана Соловей знає це не з чужих слів — ще за чотири дні до пологів вона проводила тренування, а вже за місяць після народження донечки повернулася до роботи.

«З появою дитини в житті мами з’являється чимало нових обов’язків. Але ніхто не пояснює, що разом із турботою про дитину з’являється ще один обов’язок — турбота про себе.

Бути здоровою та активною — не тільки для себе, а насамперед для своєї дитини. Якщо мама виснажена — малюк це відчуває. І навпаки: у руках мами, що почувається добре, малюк спокійний і готовий до нових відкриттів. Тому важливо знаходити хоч трохи часу для себе, навіть якщо це лише 10 хвилин руху», — каже вона.

Фітнес-тренерка Руслана Соловей, авторка «Української руханки для мам» з донькою.

Руханка, що повертає відчуття свого тіла

Більшість жінок після пологів повністю зосереджені на малечі й часто забувають про себе. Але ті зміни, які відбуваються з тілом, — природні, і їм варто дати час і турботу. У цей період важливо не навантаження заради форми, а безпечні рухи, що допомагають відновити м’язи тазового дна, зняти біль у спині, покращити настрій і навіть зменшити ризик післяпологової депресії. Тому фізична активність після пологів має бути лагідною — без тиску, без змагання, але з любов’ю до себе.

Так народилася «Українська руханка для мам» — ініціатива бренду дитячого харчування, який об’єднав навколо ідеї лагідного відновлення трьох експерток: фітнес-тренерку Руслану Соловей, гінекологиню Мар’яну Антонюк та артистку Національного ансамблю танцю імені Павла Вірського Вікторію Карпенко.

Спільно вони створили сім комплексів вправ, кожен із яких триває приблизно 15 хвилин і не потребує жодного обладнання — лише килимок чи рушник. Перші заняття — спокійні, щоб тіло звикло, а кожне наступне — трішки активніше. Усі супроводжуються українською музикою, під яку «тіло саме хоче рухатись».

Але ця руханка — не просто фітнес. У ній — українська душа, що відчувається в кожному русі.

Руслана та Вікторія поєднали елементи українського народного танцю з сучасними вправами — так народився унікальний формат « Української руханки », яка одночасно зміцнює тіло й піднімає настрій.

Експертки проєкту «Українська руханка для мам» — артистка Вікторія Карпенко та фітнес-тренерка Руслана Соловей.

«Коли говоримо про українські традиції, то говоримо про танець — живий, емоційний, з душею. Раніше люди не займалися фітнесом, але співали, танцювали, працювали — і саме це було їхнім фізичним навантаженням.

Для руханки я хотіла відтворити цю автентику, показати географію нашої культури — від заходу до сходу України. У кожному із семи комплексів є рухи, натхненні певним регіоном: десь — пластика Поділля, десь — ритм Гуцульщини чи енергія Волині.

Ми використали елементи, знайомі кожному, хто колись бачив народні танці: “мотузочка”, “припадання”, “колупалочка”, “каблучні” рухи, ніжні повороти рук і голови. Руслана адаптувала їх до фітнесу — зробила простішими, без стрибків чи складних елементів, щоб кожна мама могла виконувати їх комфортно.

І хоча рухи стали м’якшими, вони не втратили характеру: у них залишилася душа, український тембр, відчуття нашої землі й музики», — розповідає Вікторія.

Лагідне повернення до себе

Гінекологиня Мар’яна наголошує: після пологів не можна поспішати.

«Повертаючись до фізичної активності, важливо пам’ятати: робити це варто після завершення раннього післяпологового періоду — приблизно через шість тижнів після пологів. Головне — слухати себе. Якщо відчуваєте бажання й сили, то “Українська руханка” обов’язково допоможе зробити перші кроки. Пам’ятайте, її завдання — не якнайшвидше повернути допологову форму, а допомогти вам знайти баланс, відчути своє тіло, гармонію із собою та не нашкодити в період післяпологового відновлення».

Як приєднатися

Сім відео з «Українською руханкою для мам» уже доступні на ютуб-каналі бренду «Малютка».

Вибирайте свій темп, дихайте, танцюйте — і пам’ятайте: турбота про себе — це частина любові до вашої дитини.