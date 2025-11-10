ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім та діти
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
3 хв

Українська руханка для мам від «Малютки»: лагідне відновлення після пологів Новини компаній

Бути мамою — це не тільки щастя, а й новий темп життя, нове тіло, нова відповідальність.

Фітнес-тренерка Руслана Соловей знає це не з чужих слів — ще за чотири дні до пологів вона проводила тренування, а вже за місяць після народження донечки повернулася до роботи.

«З появою дитини в житті мами з’являється чимало нових обов’язків. Але ніхто не пояснює, що разом із турботою про дитину з’являється ще один обов’язок — турбота про себе.

Бути здоровою та активною — не тільки для себе, а насамперед для своєї дитини. Якщо мама виснажена — малюк це відчуває. І навпаки: у руках мами, що почувається добре, малюк спокійний і готовий до нових відкриттів. Тому важливо знаходити хоч трохи часу для себе, навіть якщо це лише 10 хвилин руху», — каже вона.

Фітнес-тренерка Руслана Соловей, авторка «Української руханки для мам» з донькою.

Фітнес-тренерка Руслана Соловей, авторка «Української руханки для мам» з донькою.

Руханка, що повертає відчуття свого тіла

Більшість жінок після пологів повністю зосереджені на малечі й часто забувають про себе. Але ті зміни, які відбуваються з тілом, — природні, і їм варто дати час і турботу. У цей період важливо не навантаження заради форми, а безпечні рухи, що допомагають відновити м’язи тазового дна, зняти біль у спині, покращити настрій і навіть зменшити ризик післяпологової депресії. Тому фізична активність після пологів має бути лагідною — без тиску, без змагання, але з любов’ю до себе.

Так народилася «Українська руханка для мам» — ініціатива бренду дитячого харчування, який об’єднав навколо ідеї лагідного відновлення трьох експерток: фітнес-тренерку Руслану Соловей, гінекологиню Мар’яну Антонюк та артистку Національного ансамблю танцю імені Павла Вірського Вікторію Карпенко.

Спільно вони створили сім комплексів вправ, кожен із яких триває приблизно 15 хвилин і не потребує жодного обладнання — лише килимок чи рушник. Перші заняття — спокійні, щоб тіло звикло, а кожне наступне — трішки активніше. Усі супроводжуються українською музикою, під яку «тіло саме хоче рухатись».

Але ця руханка — не просто фітнес. У ній — українська душа, що відчувається в кожному русі.

Руслана та Вікторія поєднали елементи українського народного танцю з сучасними вправами — так народився унікальний формат «Української руханки», яка одночасно зміцнює тіло й піднімає настрій.

Експертки проєкту «Українська руханка для мам» — артистка Вікторія Карпенко та фітнес-тренерка Руслана Соловей.

Експертки проєкту «Українська руханка для мам» — артистка Вікторія Карпенко та фітнес-тренерка Руслана Соловей.

«Коли говоримо про українські традиції, то говоримо про танець — живий, емоційний, з душею. Раніше люди не займалися фітнесом, але співали, танцювали, працювали — і саме це було їхнім фізичним навантаженням.

Для руханки я хотіла відтворити цю автентику, показати географію нашої культури — від заходу до сходу України. У кожному із семи комплексів є рухи, натхненні певним регіоном: десь — пластика Поділля, десь — ритм Гуцульщини чи енергія Волині.

Ми використали елементи, знайомі кожному, хто колись бачив народні танці: “мотузочка”, “припадання”, “колупалочка”, “каблучні” рухи, ніжні повороти рук і голови. Руслана адаптувала їх до фітнесу — зробила простішими, без стрибків чи складних елементів, щоб кожна мама могла виконувати їх комфортно.

І хоча рухи стали м’якшими, вони не втратили характеру: у них залишилася душа, український тембр, відчуття нашої землі й музики», — розповідає Вікторія.

Лагідне повернення до себе

Гінекологиня Мар’яна наголошує: після пологів не можна поспішати.

«Повертаючись до фізичної активності, важливо пам’ятати: робити це варто після завершення раннього післяпологового періоду — приблизно через шість тижнів після пологів. Головне — слухати себе. Якщо відчуваєте бажання й сили, то “Українська руханка” обов’язково допоможе зробити перші кроки. Пам’ятайте, її завдання — не якнайшвидше повернути допологову форму, а допомогти вам знайти баланс, відчути своє тіло, гармонію із собою та не нашкодити в період післяпологового відновлення».

Як приєднатися

Сім відео з «Українською руханкою для мам» уже доступні на ютуб-каналі бренду «Малютка».

Вибирайте свій темп, дихайте, танцюйте — і пам’ятайте: турбота про себе — це частина любові до вашої дитини.

Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie