Надмірна опіка: батьківська звичка, яка може шкодити дитині

Видання Psychology Today розповіло про одну закономірність, часто батьки мають сильний інстинкт «розв’язування проблем» замість того, щоб просто бути поруч. І хоча це природно, така поведінка може залишити дитину відчуженою, непочутою чи невпевненою у власних силах.

Чому «вирішувати все» шкодливо

Інстинкт швидко втрутитися, дати пораду чи одразу налагодити ситуацію здається природним. Ми бачимо, що дитина страждає та хочемо полегшити її біль. Але часто дитині зовсім не потрібне рішення, їй потрібна увага та розуміння.

Наприклад:

Маленька розчарована дитина. Семирічна дитина розсипала конструктор LEGO, над яким працювала годину. Його мама кинулася склеювати деталі. Дитині не потрібен був «ремонт», йому важливіше було, щоб хтось поруч сказав: «Бачу, що це засмучує. Хочеш разом спробуємо зібрати його знову?»

Підліток шукає підтримку. Десятикласниця зізналася, що ніхто не говорить із нею на перерві. Батько порадив їй «стати відкритішою». Але дівчині важливіше було почути: «Мені шкода, що тобі сумно. Я розумію, як це буває».

Страх невдачі. Одинадцятирічний хлопчик застряг над шкільним завданням, бо боявся, що його робота буде поганою. Батьки поспішили наполягати: «Закінчуй вже скоріше!». А насправді дитині потрібна була підтримка та слова: «Не бійся помилятися, я знаю, що ти стараєшся».

Підліткова агресія. Чотирнадцятирічна дівчина після уроків різко відповіла батькам. Замість лекцій та повчань їй було потрібне спокійне «Бачу, що тобі важко. Я поруч, коли будеш готова поговорити».

Що робити замість того, щоб «вирішувати»

Будьте присутні. Менше порад — більше слухання. Спробуйте спокійно вислухати дитину, перш ніж пропонувати рішення. Підтверджуйте емоції. Слова на кшталт «Розумію, чому тобі зараз важко» працюють набагато краще, ніж «Ось що потрібно зробити». Дайте можливість діяти самостійно. Дитина росте та набирається впевненості, коли розв’язує проблеми самостійно. Стимулюйте емпатію. Пояснюйте, що помилки — це нормально, і що важливо намагатися, а не завжди бути ідеальним.

Діти, чиї батьки навчилися слухати без зайвого втручання, стають впевненішими, відповідальнішими та емоційно стабільнішими. Вони відчувають, що їх розуміють і здатні самостійно справлятися з труднощами.

Інстинкт «розв’язувати проблеми» — це прояв любові. Але справжня сила батьків — у присутності, уважності та здатності підтримати дитину без поспішного втручання. Наступного разу, коли хочеться дати пораду чи виправити ситуацію, зупиніться на мить, послухайте, поспостерігайте та зрозумійте. Підтримка та увага — найкращий подарунок, який ви можете зробити власній дитині.