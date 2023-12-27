Пряна шинка в апельсиново-медовій глазурі: дуже простий рецепт для святкового меню

Після того, як ви спробуєте цю ніжну гостру шинку в апельсиново-медовій глазурі, вона стане вашою улюбленою стравою на святах і вечірках.
Інгредієнти
- часник
- 4 зубки
- мед
- 0,5 скл.
- коричневий цукор
- 0,25 скл.
- гірчиця зернами
- 0,5 скл.
- цедра апельсина
- 1 шт.
- пластівці червоного перцю
- 1 ч. л.
- чорний перець
- 1 ч. л.
- шинка без кісток
- 4 кг
- гвоздика
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- В середній мисці змішайте часник із медом, коричневим цукром, гірчицею, апельсиновою цедрою, пластівцями червоного перцю і чорним перцем.
- Шинку зверху неглибоко надріжте у формі ромбів гострим ножем. Встроміть у неї гвоздику.
- Викладіть шинку на підготовлене деко і полийте глазур'ю. Запікайте, поливаючи шинку першу годину глазур'ю кожні 15 хвилин. Далі поливати можна за потреби. Запікати шинку потрібно до повної готовності, приблизно годину на кожен кілограм м'яса.
- Подавайте шинку нарізаною скибочками теплою або холодною.
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