Спагеті з м’ясним рагу: рецепт від Савви Лібкіна

Відомий кухар поділився своїм улюбленим рецептом спагеті, який для нього асоціюється з домом, святами та італійським настроєм.

Рецепт спагеті з мʼясним рагу від Савви Лібкіна розрахований на 4 порції

Інгредієнти Спагеті 400 г Яловичий фарш 300 г Свинячий фарш 150 г Томатне пюре 300 г Свіжі помідори 300 г М’ясний бульйон 250 мл Морква 50 г Часник 100 г Цибуля 150 г Червоне вино Молоко Оливкова олія Сіль Перець

Приготування:

Для рагу почистіть і наріжте дрібно часник, моркву та цибулю;

Обсмажте фарш у каструлі з невеликою кількістю олії, додайте овочі та дайте їм злегка протушкуватися;

Влийте 1/2 склянки вина та дайте йому випаруватися;

Додайте томатне пюре та дрібно нарізані помідори, помішуючи страву пару хвилин;

Влийте 1/2 склянки молока та бульйону;

Варіть рагу 3 години, іноді додаючи бульйон, сіль і перець;

Відваріть спагеті в киплячій підсоленій воді протягом 6 хвилин, злийте воду та заправте великою кількістю рагу;

Все разом перемішайте та потримайте на вогні близько 3-4 хвилин.

Неймовірний смак спагеті з м’ясним рагу не залишить байдужими нікого. Ця страва може створити надзвичайно затишну атмосферу та стане чудовим доповненням до ваших кулінарних традицій.

Читайте також: