Спагеті з м’ясним рагу: рецепт від Савви Лібкіна

Відомий кухар поділився своїм улюбленим рецептом спагеті, який для нього асоціюється з домом, святами та італійським настроєм.
Рецепт спагеті з мʼясним рагу від Савви Лібкіна розрахований на 4 порції
Інгредієнти
- Спагеті
- 400 г
- Яловичий фарш
- 300 г
- Свинячий фарш
- 150 г
- Томатне пюре
- 300 г
- Свіжі помідори
- 300 г
- М’ясний бульйон
- 250 мл
- Морква
- 50 г
- Часник
- 100 г
- Цибуля
- 150 г
- Червоне вино
- Молоко
- Оливкова олія
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Для рагу почистіть і наріжте дрібно часник, моркву та цибулю;
- Обсмажте фарш у каструлі з невеликою кількістю олії, додайте овочі та дайте їм злегка протушкуватися;
- Влийте 1/2 склянки вина та дайте йому випаруватися;
- Додайте томатне пюре та дрібно нарізані помідори, помішуючи страву пару хвилин;
- Влийте 1/2 склянки молока та бульйону;
- Варіть рагу 3 години, іноді додаючи бульйон, сіль і перець;
- Відваріть спагеті в киплячій підсоленій воді протягом 6 хвилин, злийте воду та заправте великою кількістю рагу;
- Все разом перемішайте та потримайте на вогні близько 3-4 хвилин.
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Неймовірний смак спагеті з м’ясним рагу не залишить байдужими нікого. Ця страва може створити надзвичайно затишну атмосферу та стане чудовим доповненням до ваших кулінарних традицій.
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