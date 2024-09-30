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Спагеті з м’ясним рагу: рецепт від Савви Лібкіна

Спагеті з м’ясним рагу: рецепт від Савви Лібкіна

Спагеті з м’ясним рагу / Фото: Credits

Відомий кухар поділився своїм улюбленим рецептом спагеті, який для нього асоціюється з домом, святами та італійським настроєм.

Рецепт спагеті з мʼясним рагу від Савви Лібкіна розрахований на 4 порції

Інгредієнти

Спагеті
400 г
Яловичий фарш
300 г
Свинячий фарш
150 г
Томатне пюре
300 г
Свіжі помідори
300 г
М’ясний бульйон
250 мл
Морква
50 г
Часник
100 г
Цибуля
150 г
Червоне вино
Молоко
Оливкова олія 
Сіль
Перець

Приготування:

  • Для рагу почистіть і наріжте дрібно часник, моркву та цибулю;
  • Обсмажте фарш у каструлі з невеликою кількістю олії, додайте овочі та дайте їм злегка протушкуватися;
  • Влийте 1/2 склянки вина та дайте йому випаруватися;
  • Додайте томатне пюре та дрібно нарізані помідори, помішуючи страву пару хвилин;
  • Влийте 1/2 склянки молока та бульйону;
  • Варіть рагу 3 години, іноді додаючи бульйон, сіль і перець;
  • Відваріть спагеті в киплячій підсоленій воді протягом 6 хвилин, злийте воду та заправте великою кількістю рагу;
  • Все разом перемішайте та потримайте на вогні близько 3-4 хвилин.
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Неймовірний смак спагеті з м’ясним рагу не залишить байдужими нікого. Ця страва може створити надзвичайно затишну атмосферу та  стане чудовим доповненням до ваших кулінарних традицій.

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