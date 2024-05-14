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Як приготувати швидкий пиріг з куркою: рецептом ділиться фудблогерка

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
122 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
627
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати швидкий пиріг з куркою: рецептом ділиться фудблогерка

Пиріг з куркою / Фото: Credits

Такий пиріг ідеально смакуватиме як на сніданок, так і на вечерю. Він легкий та швидкий у приготуванні, тому ви витратите мінімум своїх зусиль і часу.

Пиріг з куркою – це завжди смачно й ситно. Фудблогерка Olenka_Bilous у своєму відео поділилася цікавим рецептом “лінивого” пирога, який буде до смаку вам і вашій родині.

Інгредієнти

сир твердий
150 г
перець солодкий
150 г
цибуля червона
1 шт.
грудка куряча
3 шт.
лаваш
150 г
яйце
4 шт.
молоко
150 мл
зелень
сіль
перець

Приготування:

  1. Розбити 4 яйця і додати до них молоко.
  2. Посолити й поперчити.
  3. Збити все віничком.
  4. Додати мілко порізаний лаваш і перемішати.
  5. Натерти сир на великій тертці.
  6. Нарізати солодкий перець, цибулю і подрібнити зелень.
  7. Порізати курячу грудку.
  8. Додати все до яєць і ретельно перемішати.
  9. Покрити пергаментом бажану форму і вилити туди суміш.
  10. Запікати в духовці за температури 180 градусів 30-40 хв.
@elenka_belous Варіант білкової страви на сніданок ІНГРЕДІЄНТИ: - сир твердий - перець солодкий - цибуля червона - зелень ( в мене кріп,петрушка) - куряча грудка ( в мене була вже готова) - лаваш - яйця 4шт - молоко - сіль, перець за смаком. Запікати в духовці при 180 градусах 30-40 хв. Смачного #пирігзкуркою #сніданокрецепт #ппрецепты #білковийсніданок #омлетназавтрак #омлетрецепт #рекомендации #выпечкадомашняя #ппзавтрак ♬ оригинальный звук - Olenka_Bilous

За вашим бажанням замість лаваша можна використати тісто філо. У відео авторка використовує кріп і петрушку. Ви можете додати будь-яку свою улюблену зелень. Хай смакує!

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