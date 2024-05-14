Як приготувати швидкий пиріг з куркою: рецептом ділиться фудблогерка

Такий пиріг ідеально смакуватиме як на сніданок, так і на вечерю. Він легкий та швидкий у приготуванні, тому ви витратите мінімум своїх зусиль і часу.

Пиріг з куркою – це завжди смачно й ситно. Фудблогерка Olenka_Bilous у своєму відео поділилася цікавим рецептом “лінивого” пирога, який буде до смаку вам і вашій родині.

Інгредієнти сир твердий 150 г перець солодкий 150 г цибуля червона 1 шт. грудка куряча 3 шт. лаваш 150 г яйце 4 шт. молоко 150 мл зелень сіль перець

Приготування:

Розбити 4 яйця і додати до них молоко. Посолити й поперчити. Збити все віничком. Додати мілко порізаний лаваш і перемішати. Натерти сир на великій тертці. Нарізати солодкий перець, цибулю і подрібнити зелень. Порізати курячу грудку. Додати все до яєць і ретельно перемішати. Покрити пергаментом бажану форму і вилити туди суміш. Запікати в духовці за температури 180 градусів 30-40 хв.

За вашим бажанням замість лаваша можна використати тісто філо. У відео авторка використовує кріп і петрушку. Ви можете додати будь-яку свою улюблену зелень. Хай смакує!

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