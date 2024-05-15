Як приготувати мариновані печериці за 5 хвилин: блогерка перевіряє популярний рецепт

Печериці – це завжди смачно, а домашні мариновані печериці можуть стати чудовим доповненням до салату, чи окремою стравою на столі.

Магазинні мариновані гриби коштують не дешево, то блогерка Аня Скиба вирішила перевірити рецепт домашніх маринованих грибів у мікрохвильовці, за 5 хвилин.

Інгредієнти Печериці 1кг Сіль 2 ст. л Цукор 1 ст. л Оцет 2 ст. л Олія 150 г Лавровий листок

Рецепт на 1 кг грибів. У відео, в авторки менше грибів, тому пропорції дещо різняться.

Приготування:

Печериці залити водою і додати 1 ст л борошна. Все гарно перемішати, це секрет гарного промивання печериць.

Великі гриби краще порізати на половинки, чи четвертинки, аби вони були всі приблизно однакового розміру.

До грибів додаємо цукор, сіль та оцет

Залити все кип'ятком і додати лавровий листок

Накрити тарілку пакетом і відправити у мікрохвильовку на 5 хвилин

Поради:

Через 5 хвилин перевірити гриби і можна додати ще пару хвилин. Це буде залежати від їх розміру

Такі гриби зберігаються близько трьох, чотирьох днів у холодильнику. Можна їх законсервувати, але теж краще зберігати в холодильнику. На ваш смак можна ще додати часник, гвоздику та духмяний перець.

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