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Як приготувати мариновані печериці за 5 хвилин: блогерка перевіряє популярний рецепт

Час приготування
8 хвилин
Харчова цінність на 100 г
26 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
136
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати мариновані печериці за 5 хвилин: блогерка перевіряє популярний рецепт

Мариновані печериці / Фото: Credits

Печериці – це завжди смачно, а домашні мариновані печериці можуть стати чудовим доповненням до салату, чи окремою стравою на столі.

Магазинні мариновані гриби коштують не дешево, то блогерка Аня Скиба вирішила перевірити рецепт домашніх маринованих грибів у мікрохвильовці, за 5 хвилин.

Інгредієнти

Печериці
1кг
Сіль
2 ст. л
Цукор
1 ст. л
Оцет
2 ст. л
Олія
150 г
Лавровий листок

Рецепт на 1 кг грибів. У відео, в авторки менше грибів, тому пропорції дещо різняться.

Приготування:

  • Печериці залити водою і додати 1 ст л борошна. Все гарно перемішати, це секрет гарного промивання печериць.
  • Великі гриби краще порізати на половинки, чи четвертинки, аби вони були всі приблизно однакового розміру.
  • До грибів додаємо цукор, сіль та оцет
  • Залити все кип'ятком і додати лавровий листок
  • Накрити тарілку пакетом і відправити у мікрохвильовку на 5 хвилин

Поради:

  • Через 5 хвилин перевірити гриби і можна додати ще пару хвилин. Це буде залежати від їх розміру
@skibaanya

Мариновані шампіньйони за 5 хвилин)

♬ оригінальний звук - Аня Скиба

Такі гриби зберігаються близько трьох, чотирьох днів у холодильнику. Можна їх законсервувати, але теж краще зберігати в холодильнику. На ваш смак можна ще додати часник, гвоздику та духмяний перець.

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