Як приготувати мариновані печериці за 5 хвилин: блогерка перевіряє популярний рецепт

Печериці – це завжди смачно, а домашні мариновані печериці можуть стати чудовим доповненням до салату, чи окремою стравою на столі.
Магазинні мариновані гриби коштують не дешево, то блогерка Аня Скиба вирішила перевірити рецепт домашніх маринованих грибів у мікрохвильовці, за 5 хвилин.
Інгредієнти
- Печериці
- 1кг
- Сіль
- 2 ст. л
- Цукор
- 1 ст. л
- Оцет
- 2 ст. л
- Олія
- 150 г
- Лавровий листок
Рецепт на 1 кг грибів. У відео, в авторки менше грибів, тому пропорції дещо різняться.
Приготування:
- Печериці залити водою і додати 1 ст л борошна. Все гарно перемішати, це секрет гарного промивання печериць.
- Великі гриби краще порізати на половинки, чи четвертинки, аби вони були всі приблизно однакового розміру.
- До грибів додаємо цукор, сіль та оцет
- Залити все кип'ятком і додати лавровий листок
- Накрити тарілку пакетом і відправити у мікрохвильовку на 5 хвилин
Поради:
- Через 5 хвилин перевірити гриби і можна додати ще пару хвилин. Це буде залежати від їх розміру
@skibaanya
Мариновані шампіньйони за 5 хвилин)♬ оригінальний звук - Аня Скиба
Такі гриби зберігаються близько трьох, чотирьох днів у холодильнику. Можна їх законсервувати, але теж краще зберігати в холодильнику. На ваш смак можна ще додати часник, гвоздику та духмяний перець.
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