З цим впорається навіть дитина: як зробити троянду з салямі

Блогерка Брук Клеркін веде свій лайфстайл-блог у Instagram, де ділиться з підписниками, яких більше 140 тисяч, подіями зі свого життя. Нещодавно вона показала лайфхак, як гарно та легко скласти нарізку салямі для фуршету у вигляді троянди.
- Підготуйте келих для вина та нарізку салямі.
- На краї келиха почніть вішати шматочок за шматочком навхлист по колу. Намагайтесь робити це однаковими шарами, щоб троянда мала гарну форму та не розпадалась потім.
- В кінці, коли ви склали таким чином всі шматочки, обережно переверніть келих з нарізкою на дошку чи тарілку для подачі та заберіть келих.
Цей спосіб добрий тим, що нарізку можна скласти компактно, що зекономить місце, діставати шматочки буде легко і при цьому вона матиме гарний вигляд.
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