З цим впорається навіть дитина: як зробити троянду з салямі

Блогерка Брук Клеркін веде свій лайфстайл-блог у Instagram, де ділиться з підписниками, яких більше 140 тисяч, подіями зі свого життя. Нещодавно вона показала лайфхак, як гарно та легко скласти нарізку салямі для фуршету у вигляді троянди.