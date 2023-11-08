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З цим впорається навіть дитина: як зробити троянду з салямі

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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223
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З цим впорається навіть дитина: як зробити троянду з салямі

Троянда з салямі / Фото: Credits

Блогерка Брук Клеркін веде свій лайфстайл-блог у Instagram, де ділиться з підписниками, яких більше 140 тисяч, подіями зі свого життя. Нещодавно вона показала лайфхак, як гарно та легко скласти нарізку салямі для фуршету у вигляді троянди.

  1. Підготуйте келих для вина та нарізку салямі. 
  2. На краї келиха почніть вішати шматочок за шматочком навхлист по колу. Намагайтесь робити це однаковими шарами, щоб троянда мала гарну форму та не розпадалась потім.
  3. В кінці, коли ви склали таким чином всі шматочки, обережно переверніть келих з нарізкою на дошку чи тарілку для подачі та заберіть келих.

Цей спосіб добрий тим, що нарізку можна скласти компактно, що зекономить місце, діставати шматочки буде легко і при цьому вона матиме гарний вигляд.

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Дата публікації
Перегляди
223
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