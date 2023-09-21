Дизайнерка першої леді України Олена Беттяр вперше розповіла про історію свого кохання

Українська дизайнерка Олена Беттяр та власниця бренду A.M.G вперше відкрито розповіла історію кохання зі своїм чоловіком та відкрила таємницю особистого життя.

Про це дизайнерка розказала в інтервʼю журналу про моду Marie Claire.

Відомо, що перша леді Олена Зеленська часто обирає одяг бренду A.M.G. Олени Беттяр для своїх закордонних відряджень.

Зокрема, серед останніх візитів сукні та костюми цього бренду перша леді одягала під час офіційних зустрічей з королем Швеції Карлом XVI Густавом і королевою Сільвією в Палаці Стенхаммар (графство Седерманланд), кронпринцесою Данії Мері, а також під час робочого візиту до Абу-Дабі та зустрічі з президентом ОАЕ.

Окрім того, в бренді Олени Беттяр дружина президента України виступала в конгресі США і зустрічалася з президентом США Джо Байденом під час його візиту в Україну.

Приватне життя Олени Беттяр довгий час трималося в таємниці і ось нарешті дизайнерка вирішила розповісти про нього.

У дизайнерки є чоловік, якого вона дуже кохає і який її постійно підтримує, надихає та додає впевненності як у житті, так і в карʼєрі.

Головним спогадом свого життя Олена Беттяр називає історію кохання зі своїм чоловіком.

«Я б точно залишила спогад про свою історію кохання. Мій чоловік підтримує мене все життя — і є моїм другом і партнером. До того ж, для мене історія, коли стосунки сповільнюють карʼєру — абсолютно не близька. Любов допомагає нам досягти наших цілей, мати вищі амбіції, адже наші партнери та почуття до них додають нам впевненості, коли ми сумніваємось у наших силах», - розповіла власниця бренду A.M.G.

Вона запевнила, що навіть у складні часи, кохання перемагає.

"Звісно, були часи, коли було важко, але кохання — це субстанція, яка все перемагає: усі страхи та несправедливість, і веде тебе вперед до нереального результату. Щире чисте кохання — це щось неймовірне», - додала Олена.

Дизайнерка разом з чоловіком виховують двох дочок.