Акне і солодощі: дерматологиня пояснила, чи справді існує прямий зв’язок

Акне і солодощі - чи справді існує прямий зв'язок

Чи справді пов’язаний розвиток акне зі зловживанням солодкого, детально розповіла дерматологиня, дерматокосметологиня, трихологиня Клініки МЕДІКОМ Вікторія Єфімова.

Продукти з високим вмістом цукру — солодощі, пластівці, цукровмісні напої, крекери — спричиняють різкий «стрибок» рівня глюкози в крові. У відповідь організм підвищує рівень інсуліну. Інсулін «активує» андрогенні гормони, зокрема тестостерон, і збільшує рівень інсуліноподібного фактору росту 1 (IGF-1). Відтак клітини шкіри швидше оновлюються, а сальні залози виробляють більше себуму, тобто шкірного сала. Разом із ороговілими клітинами себум закупорює пори. У «забитих» порах накопичуються бактерії і з’являються висипання.

Що це за бактерії? Основна і найкраще досліджена — Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes) — постійно живе на шкірі. Коли у порах накопичується надлишок шкірного жиру, вона активно розмножується, провокуючи запальний процес.

Якщо людина їсть багато солодкого, логічно припустити, що саме воно спричиняє акне. Однак все значно складніше. Кожен організм унікальний, тому важливо враховувати генетичні фактори, стан мікробіому і тип шкіри, якість домашнього догляду, роботу кишківника, гормональний фон, рівень стресу, якість сну.

Cutibacterium acnes може активізуватися за порушення мікробіому, спричиненого неправильно підібраною косметикою, агресивними пілінгами або скрабами, тривалим прийомом антибіотиків, надмірним ультрафіолетовим опроміненням чи хронічним стресом.

Деякі дослідження підтверджують опосередкований зв’язок акне з бактерією Helicobacter pylori, що провокує гастрит. Вона здатна порушувати баланс шлунково-кишкового мікробіому, що, своєю чергою, впливає на загальний імунітет і мікробіом шкіри.

Високий глікемічний індекс і підвищене глікемічне навантаження не є головною причиною виникнення акне, але мають статистично значущий і помітний вплив. Тобто висипання з’являються не у всіх, хто їсть солодке, але у багатьох вони є.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує з’їдати за день не більше 25 грамів доданого цукру — приблизно 6 чайних ложок. Для розуміння: у шматку торта в середньому міститься 30–50 грамів цукру, у шоколадному батончику — 25–30 грамів.

Доданий цукор є не лише у десертах, а й у снеках, випічці, йогуртах, сирках, сухих сніданках, консервованих овочах, готових м’ясних та заморожених стравах.

Під час лікування акне зміна раціону — лише один із важливих пунктів. Необхідно мінімізувати стрес, налагодити сон, сформувати правильний догляд за шкірою, який включає очищення, тонізацію, зволоження й захист від ультрафіолету. Лікар може підібрати ретиноїди для зовнішнього застосування, кислоти, антибіотики, системні ретиноїди, порекомендувати апаратні методики: фототерапію або IPL (технологія інтенсивного імпульсного світла).

Отже, чи впливає цукор на виникнення акне? Опосередковано — через гормональний баланс, IGF-1 і метаболічні процеси. Любов до солодкого закладена в нас еволюційно, адже солодке — це калорії, а калорії — енергія. Ми, сучасні люди, рухаємося мало, а простих вуглеводів споживаємо багато, що сприяє виникненню не лише акне, а й цукрового діабету, ожиріння та серцево-судинних захворювань.

Ви можете відмовитися від солодкого, їсти корисні солодощі, але мати акне, якщо причина його виникнення — гіперактивність сальних залоз, хвороби яєчників (синдром полікістозних яєчників, гіперандрогенія), спадкова схильність, яка проявилася за «сприятливих» умов.

Універсального крему, сироватки чи переліку корисних продуктів, які допоможуть швидко покращити стан шкіри, не існує. Лікування завжди індивідуальне й комплексне, і що не менш важливо — треба змінювати не раціон чи крем, а спосіб життя.