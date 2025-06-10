Денис Лебедєв - дерматолог-косметолог клініки Lita Plus

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Вітаміни краси, чарівні пігулки молодості, омолодження “зсередини” — звучить спокусливо, чи не так? У соцмережах і блогах нам щодня обіцяють, що достатньо пропити курс колагену, ресвератролу або нового трендового БАДу — і зморшки зникнуть, шкіра засяє, а біоревіталізація стане зайвою. Але чи дійсно це працює?

«У косметології немає чарівних рішень. Якщо щось обіцяє ефект “без уколів і зусиль” — це або маркетинг, або перебільшення», — наголошує дерматолог-косметолог клініки Lita Plus Денис Лебедєв .

Колаген у таблетках: міф про відновлення шкіри

Колаген — одна з найпопулярніших добавок для “омолодження”. Але треба розуміти:

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– Колаген — це білок. Потрапляючи в травну систему, він розщеплюється до амінокислот, як і звичайна куряча грудка.– Немає гарантії, що ці амінокислоти потраплять саме до шкіри, а не в м’язи, печінку або інші тканини.– Деякі дослідження показують легке покращення гідратації шкіри, але не ефект “мінус 10 років”.

«Колаген — це не заміна ін’єкцій. Його можна розглядати як фонову підтримку, але не як основний метод догляду за шкірою», — пояснює Денис Лебедєв.

Гіалуронова кислота: інʼєкції працюють, капсули — під сумнівом

Гіалуронова кислота — зірка косметології. Але все залежить від способу застосування. В інʼєкціях вона зволожує глибокі шари шкіри та заповнює зморшки. У БАДах вона має занадто велику молекулу, щоб ефективно потрапити в кров і вплинути на шкіру. Наукові докази системного ефекту — мінімальні і суперечливі.

«Дуже часто рекламу БАДів із гіалуронкою подають так, ніби це те саме, що біоревіталізація. Насправді — ні. Це маніпуляція очікуваннями», — коментує косметолог клініки Lita Plus.

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Ресвератрол, коензим Q10, біотин: трохи науки, багато надій

Ці компоненти справді мають певну активність, але ресвератрол показав перспективу в дослідженнях на тваринах, але в людей ефект не доведений. Коензим Q10 — важливий для клітинного обміну, але не має прямого впливу на омолодження шкіри. Біотин (вітамін H) допоможе лише при його дефіциті. Якщо рівень в нормі — ефекту не буде.

NAD+, NMN, метиленовий синій — хайп чи наука?

Ці добавки активно рекламуються як “революція у довголітті”. Але поки що більшість досліджень проводиться на тваринах, і дози, які можуть дати ефект, часто нереалістичні для щоденного вживання. Є потенціал, але це ще не підтверджені інструменти для омолодження шкіри.

«Я з інтересом стежу за новими розробками, але поки що більшість цих добавок — це просто красиві ідеї. У практичній косметології вони ще не мають ролі», — додає Денис Лебедєв.

Чому БАДи стали настільки популярними?

Психологія - пацієнтам хочеться легкого способу “залишатися молодим”. Маркетинг - обіцянки звучать привабливо, а “без уколів” — завжди продається краще.“БАДи не проходять таких перевірок, як медичні препарати. Рекламувати можна майже що завгодно”, - зазначає косметолог.

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Що дійсно працює “ізсередини”?

Омолодження зсередини — це не БАДи, а стиль життя:

– повноцінний білковий раціон– здоровий сон– достатня кількість води– антиоксиданти з їжі– відсутність шкідливих звичок– регулярний догляд за шкірою і професійні процедури за показами.

«Я завжди кажу пацієнтам: не шукайте короткий шлях. Шкіра — це відображення способу життя, а не вмісту баночки з інтернету», — резюмує Денис Лебедєв.

БАДи — не зло. Але й не чарівна таблетка. Якщо вони й мають ефект, то не порівнюваний з якісною косметологією, харчуванням і профілактикою старіння.

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Здоровий скепсис, консультація з лікарем і персоналізований підхід — ось що точно працює краще за сліпу віру в упаковку.