5 найкращих поз йоги для зміцнення м’язів корпусу

Жінка займається йогою / © Credits

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Йога має безліч переваг. Вона допомагає налаштуватися на власне дихання, зняти стрес, а також покращити рівновагу й гнучкість. Крім того, вона сприяє тонусу м’язів — зокрема м’язів корпусу (м’язів-стабілізаторів).

Сleveland Сlinic поговорив з інструкторкою з йоги Валері Вільямс, яка назвала п’ять поз, спрямованих на опрацювання цієї ділянки тіла.

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Пози йоги для зміцнення м’язів корпусу

Майже будь-яка поза в йозі, що вимагає від вас зусиль, сприяє зміцненню м’язів корпусу. Проте деякі з них особливо ефективні для цілеспрямованого опрацювання цих м’язів.

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Для початку спробуйте утримувати кожну з наведених нижче поз протягом двох-трьох циклів дихання. Коли виконувати їх стане легше, ускладніть завдання, збільшивши час утримання пози.

Баланс у положенні «стіл»

Ця поза допомагає зміцнити м’язи корпусу та витягнути хребет. Однак вона може не підійти вам, якщо ви маєте хронічні проблеми з колінами або обмежену рухливість рук чи плечей.

Станьте навкарачки (опустіться на долоні та коліна). Активуйте м’язи корпусу: підтягніть живіт усередину, зберігаючи поперек рівним. Витягніть праву руку вперед. Підборіддя тримайте злегка притиснутим до шиї. Підніміть ліве коліно й випряміть ногу назад. Стегна тримайте на одному рівні, а пальці ноги спрямуйте вниз. Поверніть руку й коліно на підлогу. Повторіть те саме на інший бік.

Планка

Ця проста поза допомагає розвинути силу верхньої частини тіла, передпліч, зап’ястків і м’язів живота.

Станьте навкарачки (опустіться на долоні та коліна). Підніміть стегна й випряміть ноги назад — так, ніби збираєтеся відтискатися від підлоги. Активуйте м’язи корпусу, підтягуючи пупок угору. Зведіть лопатки разом і напружте м’язи передньої поверхні стегон. Тримайте тіло на одній прямій лінії — від верхівки голови до п’ят. Варіант виконання: опустіться на коліна, щоб зменшити навантаження.

Бічна планка

Бічні планки допомагають покращити рівновагу та опрацювати м’язи корпусу, не створюючи надмірного навантаження на спину.

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Почніть із положення планки. Опустіть ліву долоню на підлогу, розвертаючи корпус і піднімаючи праву руку вгору. Зберігайте рівновагу, спираючись на зовнішній край лівої стопи; права стопа має лежати поверх лівої. Утворіть пряму лінію від лівої долоні, через плечі й аж до кінчиків пальців правої руки. Стегна мають розташовуватися одне над одним, до того ж нижнє має бути підняте над килимком. Повторіть на іншому боці. Варіант: щоб полегшити виконання, опустіть нижнє коліно на підлогу.

Поза човна

Спочатку ця поза може здатися складною, але вона чудово опрацьовує м’язи корпусу.

Сядьте на підлогу, зігнувши коліна. Відхиліться назад приблизно на 45 градусів і поставте руки на килимок позаду себе (долонями донизу), злегка зігнувши їх у ліктях. Відірвіть стопи від підлоги так, щоб гомілки були паралельні килимку. Зберігайте рівновагу, спираючись на сідничні кістки. Підтягніть м’язи живота всередину. Тримайте грудну клітку піднятою, а спину — рівною. Витягніть пальці ніг угору.

Варіант: щоб ускладнити вправу, витягніть руки перед собою (паралельно килимку) або випряміть ноги в колінах. У найскладнішому варіанті ваше тіло набуде форми літери «V».

Поза стільця

Ця поза виконується стоячи; вона значно навантажує стегна та гомілковостопні суглоби, а також вимагає активної роботи м’язів корпусу.

Станьте рівно, з’єднавши стопи. Злегка зігніть коліна, притисніть внутрішні поверхні стегон одна до одної та перенесіть вагу тіла на п’яти. Опустіть куприк униз, ніби сідаєте на невидимий стілець. З’єднайте долоні разом і підніміть руки над головою.

Варіант: щоб полегшити виконання, тримайте з’єднані долоні перед грудьми. Щоб ускладнити вправу, опустіть таз нижче, ніби глибше сідаючи на «стілець».

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Поради щодо безпеки

Перш ніж розпочати, ознайомтеся з цими рекомендаціями, щоб безпечно зміцнити м’язи корпусу за допомогою йоги:

Зосередьтеся на диханні. Протягом усього заняття дихайте повільно й усвідомлено. Вдихайте через ніс, а видихайте — через рот.

Рухайтеся обережно. Входьте в пози та виходьте з них повільно, щоб уберегти м’язи й суглоби від травм.

Будьте дбайливі до себе. Не намагайтеся силоміць виконувати пози, які не підходять вашому тілу. Ви повинні відчувати розтягнення, але в жодному разі не біль.

Зверніться за порадою. Якщо ви відчуваєте біль, відновлюєтеся після травми або маєте сумніви щодо того, чи безпечна для вас йога, проконсультуйтеся з кваліфікованим фахівцем (наприклад, фізичним терапевтом), перш ніж розпочинати будь-яку програму тренувань.

І, найголовніше, насолоджуйтеся численними перевагами, які вона дає. Йогу можна легко адаптувати до вашого рівня підготовки та цілей. Вона не лише допомагає зміцнити м’язи корпусу та зробити тіло сильнішим, а й сприяє більш усвідомленому способу життя та кращому розумінню власного тіла.

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