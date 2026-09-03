5 поганих звичок у спортзалі, які заважають прогресу / © Credits

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Навіть добре складене тренування не гарантує результату, якщо навколо нього є кілька непомітних «саботажників». Пропущена розминка, постійні тренування на межі можливостей, одна й та сама програма чи недостатня кількість їжі можуть впливати на ефективність занять, відновлення та ризик травм, про це розповіло видання HEALTH.

Хороша новина полягає у тому, що більшість таких помилок легко виправити. Іноді для кращого результату потрібно не більше, а розумніше тренуватися

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Ви пропускаєте розминку

Коли часу мало, хочеться одразу перейти до основної частини тренування. Проте розминка поступово підвищує пульс, посилює кровообіг у м’язах і готує нервову систему до навантаження. Структурована розминка також може зменшувати ризик травм.

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Що робити: виділіть 5–10 хв перед заняттям. Перед бігом трохи пройдіться, перед інтервалами покрутіть педалі у легкому темпі, а перед силовим тренуванням виконайте кілька динамічних вправ із власною вагою.

Кожне тренування перетворюється на випробування

Працювати на максимумі щоразу здається коротким шляхом до результату. Насправді постійне тренування «до відмови» може призвести до надмірної втоми, погіршення техніки, травм і вигорання.

Для силових вправ не обов’язково доводити кожен підхід до повної відмови. Якщо ви залишите кілька повторень у запасі, то зможете підтримувати хорошу техніку та давати м’язам достатній стимул.

Те саме стосується й кардіо, високоінтенсивні заняття корисні, проте не кожне тренування має бути на межі можливостей. Помірне навантаження також допомагає розвивати витривалість і дає організму можливість відновлюватися.

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Що робити: у силових вправах зупиняйте більшість підходів приблизно за 2–3 якісні повторення до відмови. У кардіотренуваннях чергуйте високу інтенсивність із помірною.

Ви місяцями повторюєте одне й те саме

Звична програма може бути комфортною, проте якщо вага, кількість повторень, швидкість і тривалість постійно залишаються незмінними, організм поступово адаптується.

Що робити: поступово змінюйте хоча б один параметр, наприклад, збільшуйте вагу, кількість повторень або підходів, скорочуйте час відпочинку, додавайте швидкість або тривалість. Не обов’язково прогресувати на кожному тренуванні. Важливіше, щоб за тижні та місяці навантаження поступово зростало.

У раціоні недостатньо білка

Тренування стимулюють тіло змінюватися, проте саме відновлення допомагає закріпити цей результат. Білок постачає амінокислоти, необхідні для відновлення та побудови м’язової тканини після фізичних навантажень. Якщо його недостатньо, організму складніше адаптуватися до тренувань.

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Що робити: для людей, які регулярно тренуються, орієнтир може становити приблизно 1,5–2,2 г на кілограм. Конкретна потреба залежить від організму, типу тренувань і загального раціону.

Ви тренуєтеся майже натщесерце

Кава замість сніданку, пропущене приймання їжі заради «кращого спалювання жиру» чи тренування без достатнього пального можуть залишити вас без сил і погіршити відновлення. Перед заняттям організму потрібна енергія, особливо якщо попереду інтенсивне силове чи кардіотренування.

Що робити: приблизно за 2–3 години до тренування має бути збалансоване приймання їжі. Якщо часу мало, за 30–60 хв підійде невеликий перекус із перевагою вуглеводів. Обсяг і склад їжі краще підлаштовувати під тип тренування та власну переносність.

Прогрес у спорті — це не завжди про «ще більше, ще важче, ще швидше». Іноді найкраще, що можна зробити для свого тіла, — дати йому нормальну розминку, не працювати до виснаження на кожному занятті, поступово збільшувати навантаження та не забувати про харчування.

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